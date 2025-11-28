Hành trình cứu sống bé gái sinh non chỉ nặng 640 gram

(VTC News) -

Ngày 28/11, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) thông tin, bé gái N.L.H. chào đời ở tuần thai 23 với cân nặng chỉ 640 gram, đã được xuất viện sau 97 ngày điều trị. Đây là trường hợp trẻ sinh cực non nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tại bệnh viện được nuôi sống và được đưa về nhà trong tình trạng ổn định.

Bé H. là con so của sản phụ, sinh thường lúc 23h20 ngày 21/8. Khi vừa chào đời, trẻ tím tái, trương lực cơ yếu, phản xạ gần như không có, suy hô hấp nặng. Đội ngũ bác sĩ lập hồi sức, giữ ấm, đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy trước khi chuyển bé đến khoa Hồi sức sơ sinh (NICU) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bé gái sinh non xuất viện trong niềm vui vỡ oà của gia đình và các y, bác sĩ. (Ảnh: BVCC)

Trong NICU, bé trải qua hành trình hơn 3 tháng đầy thách thức. Ngay từ khi nhập viện, trẻ được bơm Surfactant để hỗ trợ phổi, giúp cải thiện trao đổi khí và ổn định nồng độ oxy trong máu. Bé phải thở máy xâm lấn liên tục suốt 55 ngày, sau đó chuyển sang thở hỗ trợ không xâm lấn thêm 18 ngày.

Mỗi thay đổi nhỏ về thông số máy thở đều được các bác sĩ tính toán kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa tổn thương phổi và nguy cơ loạn sản phế quản phổi – biến chứng phổ biến ở trẻ sinh cực non.

BS CKII Lê Anh Thi, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU), Bệnh viện Hùng Vương, cho biết: "Không chỉ khó khăn về hô hấp, trẻ còn phải vượt qua hàng loạt biến chứng khác như nhiễm trùng huyết, thiếu máu, huyết áp không ổn định. Các đợt kháng sinh mạnh, truyền máu và thuốc vận mạch được sử dụng liên tục để hỗ trợ tim mạch, kiểm soát nhiễm trùng và duy trì các chỉ số sinh tồn".

Đến ngày 17/10, khi cân nặng của bé đạt gần 1,2 kg và sinh hiệu dần ổn định hơn, trẻ được chuyển sang khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc và phục hồi. Dù vẫn xuất hiện các cơn thở co kéo, tím nhẹ, tuy nhiên, tình trạng chung của trẻ được đánh giá có tiến triển tích cực. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao, duy trì điều trị kháng sinh, kiểm soát các cơn ngưng thở và thực hiện vật lý trị liệu hô hấp để tăng cường hoạt động phổi.

Ban đầu, trẻ được nuôi bằng sữa mẹ qua sonde để tránh mệt khi bú, sau đó tập ăn muỗng và dần chuyển sang bú trực tiếp. Bên cạnh đó, phương pháp “da kề da” được áp dụng đều đặn, giúp trẻ ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở và tăng sự gắn kết với mẹ.

Sau gần 100 ngày điều trị, đến ngày 26/11, bé đạt cân nặng gần 1,8 kg, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn xuất viện trong niềm xúc động của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Theo các bác sĩ, tuổi thai 23 tuần được xem là ngưỡng “giới hạn sinh tồn” của trẻ sơ sinh - thời điểm mà mọi cơ quan của cơ thể, đặc biệt là phổi, não bộ và hệ miễn dịch, đều đang ở mức phát triển tối thiểu.

Ở giai đoạn này, phổi còn thiếu Surfactant khiến phế nang dễ xẹp, nguy cơ xuất huyết não thất cao, da quá mỏng dễ mất nhiệt và nhiễm trùng nhanh, trong khi hệ miễn dịch gần như chưa hoạt động.

Trường hợp của bé N.L.H. là minh chứng quan trọng cho những bước tiến vượt bậc của y học sơ sinh tại Việt Nam trong việc nâng cao giới hạn sinh tồn của trẻ sinh cực non. Từ một mầm sống chỉ 640 gram, việc bé có thể sống sót và phát triển ổn định mở ra hy vọng cho nhiều gia đình có con chào đời ở tuổi thai rất thấp trong tương lai.