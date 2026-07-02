(VTC News) -

Mùi hôi nách lưu lại trên quần áo không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp. Không ít trường hợp, dù đã giặt sạch bằng nước giặt hoặc bột giặt thông thường, vùng nách áo vẫn ám mùi do vi khuẩn và mồ hôi đã thấm sâu vào từng sợi vải.

Trong số những mẹo khử mùi được nhiều người chia sẻ, phèn chua là nguyên liệu được đánh giá cao nhờ khả năng hút ẩm, hỗ trợ khử mùi và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu mà vẫn đảm bảo quần áo bền đẹp, người dùng cần áp dụng đúng phương pháp.

Vì sao phèn chua có thể khử mùi hôi nách trên áo?

Phèn chua, còn gọi là kali nhôm sunfat, từ lâu đã được sử dụng trong đời sống với nhiều công dụng như làm trong nước, sát khuẩn nhẹ, cầm máu và hỗ trợ khử mùi cơ thể.

Theo các chuyên gia, bản thân mồ hôi gần như không có mùi. Mùi hôi xuất hiện khi vi khuẩn trên da phân hủy các hợp chất có trong mồ hôi, tạo ra những chất bay hơi có mùi đặc trưng. Khi mồ hôi ngấm vào quần áo, đặc biệt là các loại vải tổng hợp như polyester, những hợp chất này bám chặt vào sợi vải và rất khó loại bỏ chỉ bằng cách giặt thông thường.

Phèn chua giúp làm giảm môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, đồng thời hỗ trợ loại bỏ phần nào các hợp chất gây mùi bám trên quần áo. Nhờ đó, áo sau khi giặt sẽ thơm hơn và hạn chế tình trạng mùi hôi quay trở lại.

Phèn chua giúp làm giảm môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, đồng thời hỗ trợ loại bỏ các hợp chất gây mùi bám trên quần áo. (Ảnh minh họa)

Cách khử mùi hôi nách trên áo bằng phèn chua

Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện với những nguyên liệu sẵn có.

Trước tiên, chuẩn bị khoảng 20–30 gram phèn chua rồi giã nhỏ hoặc sử dụng loại đã được nghiền thành bột. Hòa tan lượng phèn này vào khoảng 2 lít nước ấm.

Cho chiếc áo cần xử lý vào ngâm trong dung dịch từ 30–60 phút, chú ý để phần nách áo ngập hoàn toàn trong nước.

Sau thời gian ngâm, dùng tay vò nhẹ vùng nách áo để dung dịch thẩm thấu sâu vào sợi vải. Tiếp tục giặt lại bằng nước giặt hoặc bột giặt như bình thường, sau đó xả sạch nhiều lần với nước.

Cuối cùng, phơi áo ở nơi thông thoáng, có ánh nắng tự nhiên để tăng hiệu quả khử mùi và hạn chế vi khuẩn phát triển.

Đối với những chiếc áo đã ám mùi lâu ngày, có thể lặp lại quy trình này từ 2–3 lần để đạt hiệu quả tốt hơn.

Kết hợp phèn chua với các nguyên liệu khác

Để tăng khả năng khử mùi, có một số mẹo kết hợp phèn chua với một số nguyên liệu quen thuộc trong gia đình.

Phèn chua và giấm trắng

Sau khi ngâm áo với dung dịch phèn chua khoảng 30 phút, thêm khoảng 100 ml giấm trắng vào nước ngâm rồi tiếp tục ngâm thêm 15 phút trước khi giặt.

Giấm có tính axit nhẹ, giúp trung hòa các hợp chất gây mùi và hỗ trợ làm mềm sợi vải.

Phèn chua và baking soda

Với những chiếc áo có mùi hôi nặng, sau khi ngâm phèn chua có thể rắc một lượng nhỏ baking soda lên vùng nách áo, để khoảng 10–15 phút rồi chà nhẹ trước khi giặt.

Baking soda nổi tiếng với khả năng hấp thụ mùi hôi và làm sạch các cặn bẩn còn bám trên sợi vải.

Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều hoặc ngâm trong thời gian dài vì có thể ảnh hưởng đến màu sắc của một số loại quần áo.

Không nên pha phèn chua quá đặc vì có thể khiến cặn phèn bám lại trên quần áo nếu không được xả kỹ. (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi sử dụng phèn chua

Dù là nguyên liệu khá an toàn, phèn chua vẫn cần được sử dụng đúng liều lượng.

Không nên pha dung dịch quá đặc vì có thể khiến cặn phèn bám lại trên quần áo nếu không được xả kỹ.

Sau khi ngâm, cần giặt và xả nhiều lần với nước sạch để loại bỏ hoàn toàn lượng phèn còn sót lại.

Đối với quần áo làm từ lụa, len hoặc các loại vải cao cấp, nên thử trước trên một vùng nhỏ khuất của áo nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến màu sắc hoặc chất liệu.

Ngoài ra, phèn chua chỉ hỗ trợ khử mùi trên quần áo, không thể giải quyết tận gốc nguyên nhân gây hôi nách. Nếu tình trạng tăng tiết mồ hôi kéo dài hoặc mùi cơ thể quá nặng, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Cách hạn chế mùi hôi nách bám trên quần áo

Bên cạnh việc xử lý mùi hôi sau khi xuất hiện, việc phòng ngừa cũng rất quan trọng.

Sau khi vận động hoặc đổ nhiều mồ hôi, nên thay quần áo càng sớm càng tốt, tránh để áo ẩm trong giỏ đồ nhiều giờ vì đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển.

Không nên mặc lại quần áo chưa được giặt sạch, đặc biệt là áo thể thao hoặc quần áo ôm sát cơ thể.

Ưu tiên lựa chọn các loại vải có khả năng thấm hút mồ hôi tốt như cotton để giúp da luôn khô thoáng, đồng thời giảm lượng mồ hôi lưu lại trên quần áo.

Việc sử dụng lăn khử mùi hoặc sản phẩm kiểm soát tiết mồ hôi phù hợp cũng góp phần hạn chế mùi hôi bám trên áo, giúp quần áo luôn sạch sẽ và thơm mát.

Với ưu điểm giá thành rẻ, dễ tìm mua và cách sử dụng đơn giản, phèn chua là một trong những giải pháp hỗ trợ khử mùi hôi nách trên quần áo hiệu quả. Khi kết hợp với thói quen giặt giũ đúng cách và giữ gìn vệ sinh cá nhân, người dùng hoàn toàn có thể duy trì những bộ quần áo luôn sạch thơm, kéo dài tuổi thọ của sợi vải và tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày.