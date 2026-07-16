TP.HCM đầu tư 12.705 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2026

(VTC News) -

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM, thành phố đang xây dựng đề án tổng thể phát triển nền tảng camera phục vụ quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, giao thông và điều hành đô thị.

Thành phố dành khoảng 3.017 tỷ đồng để nâng cấp trung tâm dữ liệu, hạ tầng mạng, nền tảng dùng chung, trung tâm điều hành thông minh, trung tâm giám sát an toàn thông tin và các hệ thống dữ liệu.

TP.HCM đặt mục tiêu chi 12.705 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026.

Hạ tầng số của TP.HCM được đầu tư mạnh mẽ với 8.523 trạm 5G, chiếm 22,48% tổng số trạm 5G của cả nước, bảo đảm vùng phủ sóng hơn 95%.

Thành phố cũng đang thí điểm mạng di động 5G dùng riêng tại Công viên phần mềm Quang Trung, để phục vụ IoT, nghiên cứu và phát triển đô thị thông minh. Đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu chi 12.705 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, chi thường xuyên hơn 9.538 tỷ đồng và chi đầu tư hơn 3.166 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, đã có 10.400 lượt cán bộ, viên chức được đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng số; hơn 2.500 học viên được đào tạo kỹ năng AI và đang tiếp tục đào tạo cho 6.173 người về AI, an toàn thông tin và kỹ năng số.

Nửa đầu năm 2026, vốn đầu tư đổ mạnh vào trung tâm dữ liệu, công nghệ cao của TP.HCM, với hơn 1,4 tỷ USD vốn FDI, tiêu biểu là các dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô của Starmason, Evolution và Viettel...

TP.HCM hiện sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước với quy mô khoảng 7,5 tỷ USD; đã hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm theo mô hình công ty cổ phần, với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, hướng tới 5.000 tỷ đồng...

Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn trong năm 2026, TP.HCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực.

Một trong các giải pháp ưu tiên trong năm là có cơ chế thí điểm (sandbox) cho thử nghiệm công nghệ mới; có chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, startup và đầu tư nước ngoài; thí điểm các khu vực thử nghiệm cho máy bay không người lái (UAV) ứng dụng trong logistics và giám sát đô thị...