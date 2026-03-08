(VTC News) -

Uống trà hoa cúc vào buổi tối có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia y tế, thay vì ly cà phê, buổi tối hãy nhâm nhi tách trà hoa cúc và bạn sẽ thấy tác dụng kỳ diệu. Các chuyên gia lý giải, nó làm chậm melatonin trong não (đây là loại hormone khiến chúng ta buồn ngủ).

Dưới đây là những lợi ích bạn sẽ nhận được nếu uống trà hoa cúc vào buổi tối:

Tốt cho tiêu hóa

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS. Hoàng Thu cho biết, trong thực hành truyền thống, hoa cúc La Mã được sử dụng để giảm khó tiêu, đầy bụng, buồn nôn và co thắt dạ dày – ruột. Các hợp chất terpenoid và flavonoid trong hoa cúc có đặc tính:

Chống viêm nhẹ.

Chống co thắt cơ trơn.

Làm dịu niêm mạc đường tiêu hóa...

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm nhỏ trên người cho thấy hoa cúc có thể làm giảm triệu chứng của chứng khó tiêu chức năng và hỗ trợ người mắc bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (GERD) khi dùng sau bữa ăn hoặc trước khi ngủ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trà hoa cúc không thay thế thuốc ức chế bơm proton, thuốc kháng histamin H2 hoặc các thuốc điều trị chuyên biệt khác trong GERD. Người có triệu chứng ợ nóng kéo dài, đau thượng vị, nuốt nghẹn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được nội soi và tư vấn chuyên khoa tiêu hóa.

Uống trà hoa cúc vào buổi tối có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Tác dụng thư giãn, giảm lo âu

Nếu thời gian đi ngủ bình thường của bạn là 10 giờ tối thì theo phương pháp của tiến sĩ Raj, bạn không nên uống thêm caffeine sau 12 giờ chiều.

Muốn có giấc ngủ ngon, nên tránh uống cà phê 10 tiếng trước giờ lên giường

Trang Thời đại Plus dẫn nguồn trang The Sun cho biết, chuyên gia về trà Bethan Thomas, người có bằng Khoa học về Trà tại Đại học Nông nghiệp Phúc Kiến (Trung Quốc), một tách trà có thể giúp bạn theo nhiều cách khác nhau.

Thứ nhất, khi nhâm nhi ly trà hoa cúc, bạn dành thời gian lắng lại và suy ngẫm, sống chậm một chút và tập trung vào hơi thở. Sau đó, bạn có thể trò chuyện với bạn bè hay mẹ, vượt qua những cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong lòng.

Thứ hai, các thành phần trong một số loại trà thảo mộc rất tốt để giảm cảm giác lo lắng và giúp bạn thư giãn.

Chuyên gia Bethan tiết lộ, một nghiên cứu trong 8 tuần đã chứng minh cúc La Mã có tác dụng giảm lo âu và chống trầm cảm - làm giảm cảm giác lo lắng ở những bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu nói chung.

Tác động tích cực đến sức khỏe chuyển hóa

Một số nghiên cứu gần đây ghi nhận hoa cúc có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Một thử nghiệm lâm sàng ở người mắc đái tháo đường type 2 cho thấy việc uống trà hoa cúc 3 lần mỗi ngày sau bữa ăn trong 8 tuần có liên quan đến:

- Giảm đường huyết lúc đói.

- Cải thiện chỉ số lipid máu (giảm cholesterol toàn phần và triglyceride).

Cơ chế có thể liên quan đến tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm tổn thương do stress oxy hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế về cỡ mẫu và thời gian theo dõi. Trà hoa cúc không thay thế thuốc hạ đường huyết hoặc thuốc điều chỉnh lipid máu. Người bệnh tiểu đường vẫn cần tuân thủ điều trị, chế độ ăn và theo dõi đường huyết định kỳ.

Ngoài ra, các nghiên cứu tiền lâm sàng cũng gợi ý hoa cúc có thể hỗ trợ miễn dịch, có đặc tính kháng khuẩn nhẹ và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng quy mô lớn để khẳng định tác dụng phòng ngừa ung thư ở người.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trà hoa cúc thường được dùng như một biện pháp hỗ trợ ngủ tự nhiên. Nghiên cứu cho thấy hoa cúc có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc phụ nữ sau sinh.

Cơ chế có thể liên quan đến:

Tác động lên hệ GABA giúp giảm kích thích thần kinh.

Tác dụng chống oxy hóa, góp phần giảm stress oxy hóa – yếu tố có thể làm rối loạn nhịp sinh học.

Hàm lượng nhỏ các hợp chất có hoạt tính sinh học hỗ trợ điều hòa giấc ngủ.Một số nghiên cứu cho thấy người sử dụng chiết xuất hoa cúc có số lần thức giấc ban đêm giảm nhẹ. Tuy nhiên, thời gian ngủ tổng thể và khả năng tỉnh táo ban ngày không cải thiện rõ rệt.

Điều này cho thấy trà hoa cúc có thể hỗ trợ giấc ngủ ở mức độ vừa phải, nhưng không phải là giải pháp điều trị mất ngủ mạn tính. Với người bị mất ngủ kéo dài trên 3 tháng, cần được đánh giá để loại trừ nguyên nhân như rối loạn lo âu, trầm cảm, ngưng thở khi ngủ hoặc bệnh lý nội khoa.

Lưu ý khi uống trà hoa cúc vào buổi tối

Ở liều dùng thông thường (1–2 tách/ngày), trà hoa cúc được xem là an toàn với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, một số rủi ro cần lưu ý:

Có thể gây buồn nôn, chóng mặt hoặc phản ứng dị ứng (hiếm gặp).

Người dị ứng với các thực vật họ Cúc (Asteraceae) như cúc dại, cỏ phấn hương, vạn thọ có nguy cơ dị ứng chéo.

Có thể tương tác với thuốc chống đông máu, thuốc an thần hoặc thuốc chuyển hóa qua gan.

Phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc chống đông hoặc người có bệnh lý mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, dù hoa cúc tự nhiên không chứa caffeine, người tiêu dùng cần kiểm tra nhãn sản phẩm vì một số loại trà pha trộn có thể chứa trà xanh hoặc trà đen.