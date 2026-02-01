Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 1/2/2026 - XSTTH 1/2

XSTTH 1/2. Kết quả xổ số Huế hôm nay 1/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 1/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 1/2/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 1/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có 2 đài là Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có 2 đài là Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có 2 đài là Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có 3 đài là Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có 2 đài là Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có 3 đài là Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay số mở thưởng.

