Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 18/1/2026 - XSTTH 18/1

XSTTH 18/1. Kết quả xổ số Huế hôm nay 18/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 18/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 18/1/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 18/1/2026

Xem thêm KQXSTTH các ngày quay trước

- XSTTH 12/1, kết quả xổ số Huế thứ Hai ngày 12/1/2026

XSTTH 12/1, kết quả xổ số Huế ngày 12/1/2026.

- XSTTH 11/1/2026

XSTTH 11/1, kết quả xổ số Huế ngày 11/1/2026.

- XSTTH 5/1/2026

XSTTH 5/1, kết quả xổ số Huế ngày 5/1/2026.

- XSTTH 4/1/2026

XSTTH 4/1, kết quả xổ số Huế ngày 4/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé có số trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 18/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.