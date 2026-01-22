Mẹ đảm Hà Nội gợi ý những mâm lễ chay ngày rằm, mùng 1 cho người bận rộn

(VTC News) -

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, hình ảnh những mâm lễ chay nhỏ nhắn, thanh nhẹ do chị Hàn Hương Thủy (41 tuổi, phường Phúc Lợi) tự tay chuẩn bị vào mỗi ngày rằm, mùng 1 đang gây sốt trên mạng xã hội.

Không phải kiểu mâm cao cỗ đầy, không cầu kỳ sơn son thếp vàng, điều khiến cộng đồng chú ý chính là sự giản dị, gần gũi và dễ thực hiện của các mâm lễ. Đó là gợi ý rất đời thường cho những người bận rộn nhưng vẫn mong giữ lại một khoảng lặng tâm linh trong gia đình.

Hai ban thờ nhỏ xinh tại gia đình chị Thủy.

Mâm lễ tạ mùng 1 tháng Chạp có bánh cốm, xôi cốm, bánh chưng, nem rau củ, đậu phụ thì là và hoa trái.

Cứ đến rằm, mùng 1 hằng tháng, dù công việc bận rộn, chị Thủy vẫn dành chút thời gian chuẩn bị mâm lễ nhỏ dâng Phật, thần linh và gia tiên. Mâm lễ thường chỉ gồm vài món chay quen thuộc, ít trái cây theo mùa, thêm chút bánh trái tự làm.

Không phô trương hình thức, không đặt nặng nghi lễ, nhưng ở đó có sự chăm chút và thành kính. Với chị, đó không chỉ là một việc làm mang tính truyền thống, mà còn là cách để cả gia đình cùng chậm lại, cùng hướng về cội nguồn, cùng nhắc nhau sống hiền hòa và biết ơn hơn.

"Khi bắt đầu ăn chay, niệm Phật và tập sống chậm, tôi nhận ra những ngày rằm, mùng 1 bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Đó là dịp để tạm dừng công việc, bớt đi những suy nghĩ bộn bề, dành một khoảng thời gian ngắn để nấu nướng, thắp nén hương, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Từ lúc nào không hay, mâm lễ chay đã trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của gia đình tôi, nhẹ nhàng như một thói quen tốt cần được gìn giữ", chị Thủy chia sẻ.

Hiện nay, ngoài việc làm bánh handmade hằng ngày, chị Thủy còn chuẩn bị mâm cơm chay, mâm lễ cúng và trang trí oản thờ cho những người hữu duyên vào các dịp lễ. Với chị, đó không đơn thuần là công việc mưu sinh mà còn là cách gieo những “duyên lành” rất nhỏ qua từng món ăn, từng mâm lễ.

Mỗi chiếc bánh, mỗi bát chè, mỗi đĩa xôi đều được làm trong tâm thế chậm rãi, hướng thiện, như một lời nhắc bản thân phải giữ cho lòng mình an tĩnh giữa đời sống nhiều biến động.

Mâm lễ chay chị Thủy làm cho ngày mùng 1 và ngày rằm tháng 11.

Trong không gian gia đình, mâm lễ đối với chị giống như một “khoảng lặng nhỏ”. Ngày thường, ai cũng bận rộn với cơm áo gạo tiền, với công việc và vô vàn lo toan. Nhưng cứ đến rằm, mùng 1, nhịp sống trong nhà lại tự nhiên chậm lại.

Khi chị chuẩn bị nấu nướng, sắp đặt mâm lễ, các thành viên khác cũng bớt vội vã hơn. Đó là lúc mọi người nhớ đến ông bà tổ tiên, cảm nhận rõ hơn sự gắn kết giữa các thế hệ, và cũng là dịp để con cháu học cách biết ơn, hướng về cội nguồn từ những điều rất giản dị.

Điều khiến các mâm lễ chay mà chị Thủy chia sẻ được nhiều người quan tâm chính là sự đơn giản phù hợp với người bận rộn. "Chỉ cần xôi, chè hoặc bánh trái, kèm theo hoa quả theo mùa là đã đủ. Không cần nhiều món, không cần cầu kỳ. Quan trọng nhất là làm trong khả năng của mình và giữ cho tâm được yên khi nấu", chị nói.

Chính sự “vừa sức” này khiến nhiều người cảm thấy được tiếp thêm động lực, hóa ra để có một mâm lễ ngày rằm, mùng 1, không nhất thiết phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc hay công sức.

Trong những ngày rằm, mùng 1 bình thường, mâm lễ của gia đình chị Thủy thường xoay quanh các món quen thuộc như xôi chè, bánh dân gian, hoa thơm và quả ngọt theo mùa. Vào những dịp lễ quan trọng hơn, chị chuẩn bị mâm cơm chay đơn giản, dễ nấu, ít dầu mỡ, hạn chế gia vị mạnh để giữ sự thanh nhẹ.

Với chị, sự trang nghiêm của mâm lễ không nằm ở số lượng món hay độ cầu kỳ, mà ở sự gọn gàng, thanh đạm và cái tâm của người chuẩn bị. Một mâm lễ được sắp đặt chỉn chu, sạch sẽ, cân đối đã đủ tạo cảm giác tĩnh tại, trang trọng.

Trong gia đình này, không món nào được coi là bắt buộc phải có trong mâm lễ. Mỗi tháng, mâm lễ có thể khác nhau, tùy duyên, tùy điều kiện. Có khi chỉ là đĩa trái cây theo mùa và mấy chiếc bánh nhỏ, có khi thêm nồi chè hay đĩa xôi nóng. Nhưng tinh thần chung vẫn không thay đổi là giản dị, thành tâm và nhẹ nhàng. Chính sự linh hoạt này khiến việc chuẩn bị mâm lễ không trở thành áp lực, mà ngược lại, là một niềm vui nho nhỏ trong sinh hoạt hàng tháng.

Để mâm lễ vừa nhanh gọn vừa đẹp mắt, chị thường chuẩn bị từ hôm trước. Hoa tươi, trái cây được mua sẵn, buổi tối tranh thủ làm bánh, đến sáng rằm hoặc mùng 1 chỉ cần nấu thêm xôi, chè rồi bày mâm. Khi sắp xếp, chị không quá chú trọng trang trí cầu kỳ mà chỉ giữ cho mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng, hài hòa về bố cục.

Với những người mới bận rộn ít thời gian, chị Thủy khuyên nên chuẩn bị một món chay, một đĩa trái cây và một lọ hoa tươi. Không nên so sánh mâm lễ của mình với người khác để rồi tự tạo áp lực. Mâm lễ đủ hay chưa không nằm ở số lượng món, mà nằm ở tấm lòng. Khi bỏ đi được tâm lý “phải làm cho thật nhiều, thật đẹp”, việc chuẩn bị mâm lễ sẽ trở nên dễ chịu và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mâm lễ rằm tháng 10 âm lịch có bánh bao, xôi, bánh cốm tạo màu xanh từ lá dứa.

"Khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy ý nghĩa nhất không phải lúc nấu nướng hay sắp đặt, mà là sau khi mâm lễ đã được bày xong. Đứng trước ban thờ, nhìn những món ăn được chuẩn bị bằng sự thành tâm và lòng biết ơn, tôi cảm nhận rõ sự lắng lại. Đó là lúc tôi hướng lòng mình đến chư Phật, đến ông bà tổ tiên, và cả những điều rất đời thường như còn đủ sức khỏe để tự tay nấu một bữa cơm chay cho gia đình", mẹ đảm Hà Nội bộc bạch.

Cùng xem một số mâm lễ chay khác được chị Thủy chuẩn bị.

Mâm lễ mùng 1 tháng 10 có bánh bao và bánh xu xê tạo màu từ gấc tươi. Đĩa bên trái là bánh bao, đĩa bên phải mới là cam thật.

Mâm lễ rằm tháng 9 với sữa hạt, xôi, bánh xu xê, bánh bao mình lấy màu từ củ dền.

Mâm lễ mùng 1 tháng 9 có xôi cốm, bánh xu xê, chè cốm, bánh nướng bánh dẻo cũng là nhân cốm xào.

Mâm lễ rằm tháng 8 với bánh nướng bánh dẻo tự làm.

Mâm lễ mùng 1 tháng 8 với tông màu vàng.

Mâm lễ rằm tháng 7 cúng ban thần Tài.

Mâm cơm chay dâng ban Phật ngày rằm tháng 7.

Mâm lễ ngày mùng 1 tháng 7, tất cả đều tạo màu từ lá dứa, riêng bánh dẻo tạo màu từ bột trà xanh.

Mâm lễ rằm tháng 6 nhuận với bánh và xôi tạo màu từ gấc tươi.

Mâm lễ mùng 1 tháng 6 nhuận, màu tím từ lá nếp cẩm, nấu lấy nước tạo màu làm xôi, bánh xu xê, bánh bao và chè.

Mâm lễ rằm tháng 6 với màu đỏ của củ dền, bánh bao dùng màu thực phẩm.