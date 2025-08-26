'Khối mẹ đảm' đua nhau làm 'mâm lễ yêu nước' trong mùa Vu lan 2025

(VTC News) -

Không chỉ ở đường phố, công sở hay nơi công cộng, tinh thần yêu nước dịp Quốc khánh 2/9 năm nay còn hiện diện trong chính gian bếp của nhiều gia đình. Hàng loạt mâm cỗ đón mùa Vu lan rực rỡ sắc đỏ - vàng do các mẹ đảm sáng tạo đang gây sốt cộng đồng mạng. Không chỉ là sự bày biện đẹp mắt, mỗi mâm cỗ mang biểu tượng của Tổ quốc còn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về đất nước Việt Nam.

Những mâm lễ mang màu cờ đỏ sao vàng

Trong cộng đồng yêu bếp trên mạng xã hội, cái tên Vũ Thu Hương (40 tuổi, Hà Nội) không còn xa lạ. Dịp Quốc khánh năm nay, chị là một trong những người khởi xướng trào lưu làm mâm lễ yêu nước.

Chia sẻ ý tưởng, chị Hương nói: “Năm nay mùa Vu Lan trùng với Quốc khánh 2/9, tôi muốn gói ghém cả tình cảm tri ân tổ tiên và niềm tự hào dân tộc vào cùng một mâm lễ. Đơn giản là tôi nghĩ, tại sao mâm cúng không thể trở thành một lời nhắc nhở về tình yêu nước?”.

Mâm lễ mùa Vu lan 2025 mang phong cách yêu nước với sắc đỏ - vàng.

Để thực hiện, chị Hương đặc biệt chú trọng đến màu sắc và bố cục. Tông đỏ vàng được khai thác triệt để, vừa gợi nhớ đến lá cờ Tổ quốc, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết. Trong khi đó, cách sắp xếp món ăn vẫn giữ sự quen thuộc, gần gũi của một mâm cỗ truyền thống gia đình.

Thuyết minh về mâm lễ mặn, chị Hương cho biết mỗi món ăn đều mang một thông điệp riêng như gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng đỏ – biểu tượng của sự vẹn tròn, thanh cao và tình yêu bất diệt; xôi gấc lá cờ đỏ sao vàng gợi nhắc hồn thiêng sông núi. Món tôm cua hấp nước dừa mộc mạc mà đậm đà hương vị Việt. Nem rán tôm thịt là món ăn truyền thống quen thuộc trong ngày vui.

Điểm nhấn đặc sắc trong mâm cỗ là món bánh bao "Yêu nước" với lớp vỏ đỏ rực đính sao vàng, phần nhân đậm đà và salad “Gen Z yêu nước” được làm từ dưa chuột, cà chua bi tô điểm thêm ngôi sao vàng, đại diện cho thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống dân tộc.

Mâm cỗ mặn.

Phần lễ ngọt cũng không kém phần ý nghĩa với món bánh nướng hình bản đồ Việt Nam, chị Hương gọi là bánh "Hòa bình”, tượng trưng cho 80 năm độc lập – tự do – hạnh phúc. Bánh xu xê truyền thống được khoác lên diện mạo mới, rực rỡ sắc cờ. Thạch rau câu và bánh flan cũng theo phong cách này, mang hương vị ngọt ngào, trong trẻo như thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình.

Phần lễ ngọt với các loại bánh cũng không kém phần ý nghĩa

Để có mâm lễ trọn vẹn, chị Hương chuẩn bị nguyên liệu từ hôm trước, mất gần trọn một ngày chế biến. Khó nhất chính làm bánh bao và bánh xu xê, vì đòi hỏi sự khéo léo để vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Không chỉ chăm chút món ăn, chị Hương còn làm một bình hoa cắm thành hình chữ nhật tái hiện lá cờ tổ quốc với nền hoa đỏ, điểm nhấn ở giữa là hoa vàng được cắm thành hình ngôi sao.

Qua mâm lễ đặc biệt này, người phụ nữ Hà Nội muốn nhắn nhủ:“Yêu nước không phải điều xa xôi. Nó có thể bắt đầu từ bữa cơm, từ mâm cúng – những điều gần gũi, nơi ta vừa nhớ ơn tổ tiên, vừa nhắc mình sống có trách nhiệm với quê hương”.

Bình hoa được cắm thành hình chữ nhật tái hiện lá cờ Tổ quốc.

Khi đạo hiếu hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Sau chị Hương, nhiều bà nội trợ khác cũng nhanh chóng hưởng ứng trào lưu ý nghĩa này, như chị Đỗ Thu Ngọc (35 tuổi, giáo viên ở Hà Nội). Mùa Vu lan báo hiếu bắt đầu đúng dịp toàn dân đang hướng về ngày Quốc khánh, chị Ngọc làm mâm lễ cúng mùng 1 tháng 7 với màu sắc vàng - đỏ là chủ đạo.

Cách chị trang trí bàn thờ kết hợp nghi thức truyền thống với biểu tượng quốc gia. Chị chọn hoa mẫu đơn đỏ rực và quả bưởi vàng tươi để dâng lên bàn thờ. Điểm nhấn chính của mâm lễ là đĩa xôi đỏ có ngôi sao vàng – gọn gàng mà vẫn đảm bảo ý nghĩa thiêng liêng. Mâm ngũ quả được sắp xếp tinh tế với sắc đỏ – vàng là chính.

Mâm lễ chan chứa lòng tự hào dân tộc.

Chị Ngọc còn làm món bánh xu xê “Quốc kỳ”. Chị cho biết: "Trên mạng xã hội, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh bày tỏ lòng yêu nước. Điều này thúc đẩy mình phải thực hiện một điều gì đó để thể hiện tinh thần đó". Cách chế biến món bánh xu xê đặc biệt này về cơ bản vẫn theo công thức truyền thống, với các nguyên liệu quen thuộc như bột năng, đường, đậu xanh, chỉ có phần trang trí là khác biệt.

Màu đỏ của quốc kỳ được tạo ra bằng bột gấc. Còn về màu vàng của ngôi sao năm cánh, lúc đầu chị định tạo bằng đậu xanh nhưng vì sợ màu sắc kém tươi nên quyết định cắt hình sao vàng dán lên ngoài lớp vỏ nylon. Thách thức lớn nhất khi làm bánh xu xê này là khâu sên nhân đậu sao cho ngon và đảm bảo vỏ bánh trong, màu sắc rực rỡ.

Bài đăng hình ảnh mâm cỗ yêu nước của chị Ngọc nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước cách làm sáng tạo, dung hòa giữa đạo hiếu với lòng yêu nước.

Mâm lễ được sắp xếp tinh tế với sắc đỏ vàng

Bánh xu xê kết hợp màu đỏ và vàng, hai màu sắc trên Quốc kỳ Việt Nam.

Trong bài viết, chị Ngọc bày tỏ cảm xúc: “Nếu niềm tự hào có hình dáng thì đó là lá cờ đỏ sao vàng. Nếu lòng yêu nước có âm thanh thì đó là tiếng Quốc ca. Nếu lịch sử có hương thơm thì đó là hương nhang khói trong những ngày tưởng niệm”.

Những mâm lễ yêu nước không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là cách để nhiều phụ nữ thể hiện tình yêu và niềm tự hào dân tộc thông qua những bữa cơm gia đình. Đó cũng là cách "khối mẹ đảm" bày tỏ thông điệp về sự hài hòa giữa gia đình và Tổ quốc.