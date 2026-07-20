Mua nhà phố tại Van Phuc City nhận được ưu đãi chưa từng có

(VTC News) -

Khách hàng nhận được gì từ siêu ưu đãi 25%

Với người mua để an cư, khoản chiết khấu 25% không chỉ là một con số trên hợp đồng mà là giá trị sinh lời hiện hữu ngay từ thời điểm sở hữu. Chi phí đầu tư ban đầu được giảm đáng kể, áp lực vốn nhẹ hơn và hành trình “chạm” đến một căn nhà phố đẳng cấp tại khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đối với nhà đầu tư, mức chiết khấu 25% đồng nghĩa với việc nắm giữ lợi thế ngay từ giá vốn. Trong đầu tư bất động sản, giá mua luôn là yếu tố quan trọng quyết định biên lợi nhuận. Khi được sở hữu tài sản với mức giá thấp hơn tới 1/4 tài sản, trong khi giá trị căn nhà vẫn tiếp tục tăng giá nhờ vị trí chiến lược, hệ tiện ích hoàn thiện và động lực phát triển hạ tầng mỗi ngày.

Ngắm hoàng hôn sông Sài Gòn bằng du thuyền 5 sao.

Không dừng lại ở ưu đãi tài chính, Van Phuc Group còn dành tặng khách hàng chuỗi đặc quyền trải nghiệm đẳng cấp như ngắm hoàng hôn sông Sài Gòn trên du thuyền 5 sao trị giá 100 triệu đồng, 4 vé tham dự concert nghệ thuật hoành tráng, thưởng thức show nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á và bữa tiệc ấm cúng dành cho 10 thực khách tại nhà hàng Mâm Vị sang trọng.

Vì sao ưu đãi 25% hiếm có trên thị trường?

Trên thị trường bất động sản, những chương trình chiết khấu lớn như vậy thường xuất hiện ở các dự án trong giai đoạn triển khai nhằm thúc đẩy thanh khoản. Đổi lại, người mua phải chấp nhận chờ đợi và đối mặt với những rủi ro về tiến độ dự án.

Nhưng nhà phố Van Phuc City hoàn toàn khác. Đây là dòng sản phẩm giới hạn tại một đại đô thị đã hoàn thiện về hạ tầng, tiện ích, cộng đồng cư dân hiện hữu và giá trị tài sản đã được thị trường kiểm chứng. Chính vì vậy, mức chiết khấu lên đến 25% của Van Phuc Group càng trở nên đặc biệt.

Nhà phố Van Phuc City vừa ở vừa kinh doanh cho thuê.

Mặt khác, để triển khai một chính sách ưu đãi sâu lên đến 1/4 giá trị tài sản, chủ đầu tư cần sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh đi cùng chiến lược phát triển dài hạn. Không chỉ đảm bảo về chất lượng sản phẩm và tiến độ dự án, chủ đầu tư còn phải duy trì những cam kết lâu dài với cộng đồng cư dân.

Chính vì thế, việc Van Phuc Group mạnh dạn áp dụng mức chiết khấu lên đến 25% phản ánh một cách rõ nét về nội lực và tầm nhìn của Tập đoàn sau hơn 31 năm phát triển.

Bên cạnh đó, đây cũng là chương trình được triển khai trong thời gian giới hạn, từ 07/07/2026 đến hết 30/08/2026. Trong bối cảnh quỹ đất phát triển nhà phố tại trung tâm, đặc biệt là các vị trí ven sông ngày càng khan hiếm, cơ hội sở hữu một tài sản đã hiện hữu với mức giá tối ưu như vậy gần như rất hiếm có. Yếu tố đó càng khiến chiết khấu 25% của Van Phuc Group trở nên khác biệt hơn trên thị trường.

Nhà phố Van Phuc City: Tài sản không thể sao chép

Nhà phố Van Phuc City không phải là sản phẩm hình thành trong tương lai mà đã hiện hữu tại đô thị gần 200ha bên sông Sài Gòn. Sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 13 – cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM, từ Van Phuc City chỉ mất khoảng 10 phút đến Quận 1 cũ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đặc biệt, Van Phuc City còn đón đầu hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang triển khai như dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 60 m và tuyến Metro 3B đi ngang qua khu đô thị trong tương lai. Đây đều là những động lực quan trọng tiếp tục gia tăng giá trị cho nhà phố Van Phuc City trong những năm tới.

Bến du thuyền 5 sao tại Van Phuc City.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Van Phuc City còn mang đến chuẩn sống khác biệt mà rất ít khu đô thị khác có thể có được.

Ba mặt giáp sông Sài Gòn thơ mộng, hồ Đại Nhật rộng 16 ha ngay trung tâm, công viên ven sông dài 3,4 km, bến du thuyền 5 sao, phố đi bộ châu Âu, quảng trường nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á, trung tâm thương mại, hệ thống trường học, bệnh viện… Tất cả đều đã đi vào vận hành tạo nên một hệ sinh thái sống đẳng cấp và hiện đại.

Đó cũng là lý do nhà phố Van Phuc City luôn được đánh giá là dòng tài sản đa giá trị: vừa là nơi an cư đẳng cấp, vừa khai thác kinh doanh, cho thuê hiệu quả, vừa sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian.

Khi một tài sản đã hội tụ đầy đủ những lợi thế về vị trí, quy hoạch, cộng đồng cư dân và hệ tiện ích hoàn thiện lại đi kèm mức chiết khấu đến 25%, đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một trong những dòng nhà phố giá trị bậc nhất khu Đông TP.HCM nằm ngay tại Van Phuc City.