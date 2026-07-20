Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 20/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSPY 13/7/2026
Kết quả xổ số ngày 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng như sau:
- XSPY 6/7/2026
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 197681 và các hạng giải khác như sau:
- XSPY 29/6/2026
Kết quả xổ số ngày 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng như sau:
- XSPY 22/6/2026
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 22/6/2026 có giải đặc biệt là 957368 và các hạng giải khác như sau:
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).
- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 20/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.