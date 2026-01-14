Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra phản ánh mất an toàn thực phẩm tại nhà hàng tiệc cưới Adora

(VTC News) -

Ngày 14/1, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết đơn vị có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, phản ánh từ báo chí cho thấy khu vực bếp ăn của Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Adora có dấu hiệu không bảo đảm các điều kiện vệ sinh theo quy định. Cục yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở nêu trên.

Không chỉ dừng ở một trường hợp cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đề nghị TP.HCM tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên toàn địa bàn nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Các hành vi vi phạm, nếu được phát hiện, phải được xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả kiểm tra, xử lý cần được công khai để cảnh báo cộng đồng và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trường học, đồng thời kiểm soát nguy cơ thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Công tác kiểm tra, giám sát được yêu cầu gắn với kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026.