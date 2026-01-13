Ăn hạt củ đậu, 6 người trong gia đình ngộ độc, bé 19 tháng nguy kịch

(VTC News) -

Thông tin được ThS.BS Nguyễn Mạnh Chiến, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đồng thời nhấn mạnh các trường hợp này vẫn cần theo dõi sát chức năng tim, phổi và thần kinh.

Trường hợp nặng nhất là người đàn ông 58 tuổi, hiện rút ống nội khí quản, thở oxy kính và có thể giao tiếp. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, suy tim cấp kèm nhiễm toan chuyển hóa rất nặng, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi 19 tháng tuổi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa cũng qua giai đoạn nguy hiểm. Bé hiện thở máy không xâm lấn, các chỉ số lâm sàng tạm ổn định. Tuy vậy, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ để lại di chứng hô hấp và thần kinh do trước đó trẻ bị suy hô hấp nặng và co giật. Bệnh nhân nữ còn lại, do ăn ít và nôn sớm nên triệu chứng nhẹ, đã được xuất viện.

Bệnh nhi 19 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Nguyên Hà)

Chùm ca ngộ độc xảy ra hôm 8/1 tại Ninh Bình. Sáu người trong một gia đình hái hạt củ đậu trong vườn nhà luộc ăn, mỗi người ăn khoảng 3-6 hạt. Chỉ sau 20 phút, tất cả xuất hiện cảm giác buồn nôn, khó chịu.

Người đàn ông 58 tuổi ăn nhiều nhất, rơi vào hôn mê, trong khi bé 19 tháng tuổi lên cơn co giật. Các nạn nhân được sơ cứu, rửa dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Ba ca nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cây củ đậu chỉ có phần củ là thực phẩm an toàn. Các bộ phận còn lại như thân, lá, hoa, quả và hạt đều chứa Rotenone – một độc chất rất mạnh, thường dùng làm thuốc trừ sâu. Chất này ức chế hô hấp tế bào, gây nhiễm toan chuyển hóa nặng và có thể khiến người ngộ độc tử vong chỉ trong vài giờ.

Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho ngộ độc Rotenone, việc điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực và hỗ trợ chức năng sống. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn bất kỳ bộ phận nào của cây củ đậu ngoài phần củ. Nếu lỡ ăn phải hạt hoặc lá, trong vòng một giờ đầu khi nạn nhân còn tỉnh, cần nhanh chóng gây nôn để loại bỏ độc chất và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.