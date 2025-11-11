Nhiều công nhân nôn ói sau bữa trưa tại bếp ăn tập thể: Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị có văn bản yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (cũ). Địa phương cần triển khai các biện pháp khẩn cấp, chỉ đạo các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tập trung nhân lực, điều trị tích cực, đảm bảo an toàn sức khỏe, không để xảy ra trường hợp nguy kịch.

Cơ quan này cũng đề nghị TP.HCM tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xác định món ăn nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện sai phạm trong quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh công tác điều tra, Cục yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp về quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến, vận chuyển đến lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước.

Bộ Y tế vào cuộc vụ nhiều công nhân nôn ói sau bữa trưa tại bếp ăn tập thể (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo ban đầu, một số công nhân của công ty trên địa bàn phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, mệt mỏi, nổi ban đỏ và ngứa vùng mặt.

Chính quyền phường Đông Hưng Thuận cho biết đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các đơn vị liên quan để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo rà soát, công ty nơi xảy ra vụ việc có hơn 1.100 lao động, hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp được ký với một đơn vị ở Hà Nội. Bếp ăn được tổ chức ngay trong doanh nghiệp, cơ sở cung cấp có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hôm xảy ra sự việc, bếp ăn phục vụ khoảng 410 suất ăn, sau bữa trưa 50 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, nổi ban đỏ, ngứa mặt.

Các bệnh nhân được đưa đến nhiều cơ sở y tế khác nhau, gồm Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây (27 người), Bệnh viện Khu vực Tân Phú (7 người), Bệnh viện Khu vực Tân Bình (10 người) và Bệnh viện Đa khoa Thành Công (6 người).

Đến 17h cùng ngày, 41 người ổn định sức khỏe và xuất viện. Chín trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, trong đó 7 người điều trị tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây và 2 người ở Bệnh viện Tân Bình. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm hiện đã được lấy để xét nghiệm, phục vụ điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc.