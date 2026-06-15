Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/6/2026 - XSPY thứ Hai ngày 15/6

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 15/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 15/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/6/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 15/6/2026

Xem lại KQXSPY các kỳ trước

- XSPY 8/6/2026

Kết quả xổ số Phú Yên (XSPY) ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 988145 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSPY 8/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 8/6/2026.

- XSPY 1/6/2026

Kết quả xổ số ngày 1/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng có giải đặc biệt là 724069 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 1/6, kết quả xổ số Phú Yên ngày 1/6/2026.

- XSPY 25/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công bố kết quả xổ số ngày 25/5/2026 có giải đặc biệt là 739904 và các hạng giải khác như sau:

XSPY 25/5, kết quả xổ số Phú Yên ngày 25/5/2026.

- XSPY 18/5/2026

Kết quả xổ số ngày 18/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng như sau:

XSPY 18/5, kết quả xổ số Phú Yên ngày 18/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng/vé, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Phú Yên (XSPY), Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Quảng Nam (XSQNA), Đắk Lắk (XSDLK).

- Thứ Tư: Khánh Hòa (XSKH), Đà Nẵng (XSDNA).

- Thứ Năm: Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB), Bình Định (XSBDI).

- Thứ Sáu: Ninh Thuận (XSNT), Gia Lai (XSGL).

- Thứ Bảy: Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO), Đà Nẵng (XSDNA).

- Chủ nhật: Huế (XSTTH), Khánh Hòa (XSKH), Kon Tum (XSKT).

Câu hỏi thường gặp về xổ số Phú Yên (XSPY)

Xổ số Phú Yên quay số mở thưởng lúc mấy giờ?

Xổ số Phú Yên được quay số mở thưởng bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên vào lúc 17h15 thứ Hai hàng tuần.

Vé số Phú Yên trúng thưởng nhận ở đâu?

Người trúng thưởng có thể nhận giải tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên hoặc các đại lý vé số tại địa phương.

Thời hạn nhận thưởng vé số Phú Yên là bao lâu?

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.