3 lời khuyên thấm thía của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội với bác sĩ nội trú

Sau kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội, các tân bác sĩ sẽ có cơ hội hô tên, chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú. Vì mỗi chuyên ngành có chỉ tiêu giới hạn, những thí sinh đạt điểm số cao hơn sẽ có cơ hội chọn chuyên ngành trước.

Chia sẻ với các tân bác sĩ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn chuyên ngành, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, cho hay lựa chọn này không chỉ là “người chọn nghề” mà còn là “nghề chọn người”.

“Trước đây, chỉ người đỗ đầu bác sĩ nội trú mới được chọn chuyên ngành, còn lại từ người số 2 trở đi phải theo sự phân công. Nhiều thầy cô dẫu không phải là người từng đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú, nhưng hiện đều là giáo sư đầu ngành và tâm huyết với nghề. Bởi vậy, các em hãy cứ yên tâm nếu không chọn được ngành yêu thích, bởi nghề đã chọn các em rồi. Nếu cố gắng, các em cũng sẽ thành công như các thầy cô”, ông Tú nói.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: HMU)

Vị hiệu trưởng này cho rằng, điều người chọn trước yêu thích chưa hẳn là giá trị phù hợp với người chọn sau. Giá trị của bản thân chính là quá trình gắn bó, đam mê và sống trọn vẹn với nghề.

Ngoài ra, theo ông, không có ngành nội trú nào nhàn. Nếu muốn trở thành một bác sĩ giỏi, chuyên gia nổi tiếng, chuyên ngành nội trú nào cũng vất vả như nhau, đều phải lăn lộn, cống hiến, kiên trì.

“Đừng nghĩ chọn chuyên ngành này sẽ nhàn hơn chuyên ngành kia, bởi nhàn có nghĩa là các bạn sẽ không thành chuyên gia giỏi”, ông Tú chia sẻ.

Với chặng đường 3 năm học nội trú, ông Tú cho biết đây sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất, khắc nghiệt hơn rất nhiều khi còn là sinh viên. Sinh viên chỉ phải lo học và thi, trong khi nội trú vừa học vừa làm, đồng thời phải đáp ứng nhiều yêu cầu từ thầy cô, khoa, bệnh viện và nhà trường.

“Đừng nghĩ đỗ nội trú rồi, chọn được chuyên ngành mình thích rồi thì chỉ cần học và làm vừa phải để ra trường có bằng nội trú. Như thế là không đúng với ý nghĩa của nội trú. Nội trú 3 năm là môi trường để tôi luyện khắc nghiệt, do đó các em phải chuẩn bị tinh thần và quyết tâm”, thầy hiệu trưởng nhắn nhủ.

Các bác sĩ chọn chuyên ngành nội trú ngày 9/9. (Ảnh: HMU)

Kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội năm nay có nhiều điểm đặc biệt, khi tổng số thí sinh dự thi đông nhất. Đây cũng là lứa bác sĩ y khoa đầu tiên của trường học theo chương trình mới. Kỳ thi được tổ chức khách quan, đánh giá sát năng lực thí sinh nhờ việc sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi mới.

Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, có 7 người lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Xếp sau đó là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 người lựa chọn. Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình cũng là hai chuyên ngành “cháy” chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên.

Các chuyên ngành khác được top 20 thí sinh chọn còn có: Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa, Nội tim mạch.