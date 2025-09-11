Chân dung cặp đôi bác sĩ nội trú tài sắc vẹn toàn gây sốt mạng xã hội

(VTC News) -

Màn hô tên chọn chuyên ngành của các thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Ngoài những gương mặt ấn tượng như Vũ Ngọc Duy (thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú), Đặng Thị Ngọc Linh (nữ bác sĩ duy nhất trong top 10 chọn chuyên ngành Nội tim mạch) hay Nguyễn Đình Hoàng (người khiến cả hội trường trầm trồ với quyết định không lựa chọn chuyên ngành), cặp đôi tân bác sĩ Lê Hoài Thương - Nông Mạnh Tiến cũng nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội bởi ngoại hình sáng, thành tích học tập ấn tượng và câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Cặp đôi tân bác sĩ Lê Hoài Thương - Nông Mạnh Tiến. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tân bác sĩ Lê Hoài Thương, đạt vị trí 38 trong kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội, lựa chọn gắn bó với chuyên ngành Nhi khoa. Trong khi đó, Nông Mạnh Tiến, xếp hạng 94, quyết định theo đuổi lĩnh vực Sản phụ khoa.

Nhiều người ví von Lê Hoài Thương và Nông Mạnh Tiến như cặp đôi "từ trong truyện bước ra", vừa tài năng, vừa xứng đôi về ngoại hình lẫn thành tích. Số khác cho rằng đây là hình mẫu trai tài gái sắc hiếm có, khiến cộng đồng mạng không ngớt trầm trồ.

Lê Hoài Thương - Nông Mạnh Tiến là cặp đôi bác sĩ nội trú đang gây sốt mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên ngành Y khoa mới ra trường. Chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú với từng chuyên ngành rất ít, nên kỳ thi này tỷ lệ chọi cao và diễn ra căng thẳng.

Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất. Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.