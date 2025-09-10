Top 20 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành gì?

(VTC News) -

Chiều 9/9 vừa qua, trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú năm 2025”. Tại đây, các thí sinh xuất sắc bước vào giây phút quan trọng.

Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Thí sinh điểm cao nhất sẽ được chọn đầu tiên, mỗi chuyên ngành đủ chỉ tiêu sẽ đóng lại. Những thí sinh ở phía dưới danh sách sẽ phải chọn các chuyên ngành khác còn chỉ tiêu.

Khi top 20 thí sinh xuất sắc hô vang lựa chọn của mình, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình.

Clip đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội (Video: Nhà trường).

Cụ thể, 7 người trong top 20 chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Kế đến là chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình với 4 lựa chọn. Các chuyên ngành khác được các thí sinh lựa chọn bao gồm Ung thư (3), Chẩn đoán hình ảnh (2), Nội tim mạch (2), Nhi khoa (1) và Gây mê hồi sức (1).

Vũ Ngọc Duy - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. (Ảnh: Nhà trường)

Thông tin từ nhà trường, kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 900 thí sinh tham dự, trong khi chỉ tiêu bác sĩ nội trú chỉ hơn 400.

Đa số thí sinh năm nay là lứa bác sĩ Y khoa đầu tiên học theo chương trình đổi mới của Đại học Y Hà Nội. Phương pháp dạy học, đánh giá cũng thay đổi với mong muốn tạo ra thế hệ bác sĩ có năng lực nghề nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên ngành Y khoa mới ra trường. Chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú đối với từng chuyên ngành rất ít, nên kỳ thì này có tỷ lệ chọi cao và diễn ra khá căng thẳng.

Tại Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất (từ năm 1974). Bộ Y tế đánh giá đây là chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.