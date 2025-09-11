Nữ bác sĩ nội trú chọn ngành Nội tim mạch, cả hội trường vỗ tay không ngớt

(VTC News) -

Khoảnh khắc tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh chọn chuyên ngành Nội tim mạch. (Video: Nhà trường)

Ngày 9/9 vừa qua, trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú năm 2025”. Tại đây, các thí sinh xuất sắc bước vào giây phút quan trọng.

Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Thí sinh điểm cao nhất sẽ được chọn đầu tiên, mỗi chuyên ngành đủ chỉ tiêu sẽ đóng lại. Những thí sinh ở dưới danh sách sẽ phải chọn các chuyên ngành khác còn chỉ tiêu.

Khi top 20 thí sinh xuất sắc hô vang lựa chọn của mình, nhiều chuyên ngành tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ như Sản Phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình. Đáng chú ý là sự trở lại ấn tượng của chuyên ngành Nội tim mạch trong top 5, với sự lựa chọn của tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh.

Khoảnh khắc tân bác sĩ hô vang chuyên ngành khiến cả hội trường trầm trồ, reo hò và vỗ tay không ngớt. Dù nằm trong top 5 và có quyền chọn nhiều chuyên ngành hot, Ngọc Linh vẫn quyết tâm theo đuổi Nội tim mạch - một trong những chuyên ngành rất khó trong y khoa, ít được các bác sĩ nội trú lựa chọn. Điều này khiến nhiều người này tỏ sự khâm phục trước lựa chọn bản lĩnh của nữ bác sĩ.

Nội tim mạch là một chuyên ngành y học chuyên sâu về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến tim và hệ thống mạch máu trong cơ thể. Các bác sĩ Nội tim mạch sẽ kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm để tìm nguyên nhân, đánh giá tình trạng và đưa ra hướng can thiệp, điều trị phù hợp cho từng trường hợp bệnh.