Đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có khoảng 450.000 thí sinh thi môn Địa lý. Các em phải hoàn thành 28 câu hỏi trong 50 phút, lần lượt có các dạng đề trắc nghiệm nhiều phương án, chọn Đúng/Sai và trả lời ngắn.

Dưới đây là Đáp án chính thức môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh, đông kỷ lục.

Địa lý là một trong 9 môn tự chọn, cùng Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Công nghệ. Trong đó, Lịch sử được chọn nhiều nhất với hơn 570.000 thí sinh, Địa lý đứng thứ hai với 450.000.

Năm ngoái, cả nước có hơn 476.000 thí sinh thi Địa lý, điểm trung bình 6,63. Trong đó, hơn 6.900 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, tăng gấp đôi so với năm 2024.

Thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp vào ngày 1/7. Sau đó, các em sẽ có 5 ngày để phúc khảo điểm bài thi. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Kết quả đỗ - trượt đại học sẽ có sau 17h ngày 9/8.