Đắk Lắk công bố 257 dự án thu hút đầu tư, tổng vốn 1,03 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 19/6, tại phường Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Theo Ban tổ chức, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6, dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phường Tuy Hòa - nơi sắp diễn ra Hội nghị Công bố Quy hoạch.

Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk sẽ công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giới thiệu định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý là công bố danh mục 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1), với tổng nhu cầu vốn khoảng 1,03 triệu tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo, đô thị - nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp, logistics, giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện có 16 dự án đủ điều kiện để trao quyết định đầu tư tại hội nghị với tổng vốn đăng ký hơn 21.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 16 dự án khác với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng đang được hoàn thiện hồ sơ để xem xét triển khai.

Đáng chú ý, tỉnh dự kiến trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án năng lượng có tổng mức đầu tư khoảng 70.000 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư sẽ được ký kết với tổng vốn dự kiến hơn 356.000 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đắk Lắk cũng sẽ tổ chức khởi công 4 dự án và khánh thành 4 dự án khác, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết hội nghị là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa quy hoạch phát triển của tỉnh, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo nền tảng để Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ trong thời gian tới.