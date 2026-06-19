Đáp án chính thức môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Trong hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hơn 570.000 em đăng ký thi Lịch sử. Như vậy, sau 2 môn Toán và Ngữ văn bắt buộc, Lịch sử là môn thi lựa chọn có số thí sinh đăng ký nhiều nhất.

Dưới đây là đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Sau khi hoàn thành công tác chấm thi và đối sánh kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào lúc 8 giờ ngày 1/7.

Đây là mốc thời gian được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm bởi kết quả không chỉ quyết định việc xét tốt nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Theo kế hoạch, các sở giáo dục và đào tạo sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả trước ngày 4/7.

Sau khi biết kết quả, thí sinh cần chủ động theo dõi các hướng dẫn của nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục để thực hiện các thủ tục liên quan đến xét tuyển đại học.