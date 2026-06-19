Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đại học Sư phạm năm 2026 cao nhất 22,4

(VTC News) -

Theo thông báo của nhà trường, lớp chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 22,4 điểm. Xếp sau là lớp chuyên Ngữ văn với 21,5 điểm và chuyên Hóa học với 20,75 điểm.

Các lớp chuyên còn lại có mức điểm chuẩn dao động từ 13,5 đến 19 điểm. Cụ thể, chuyên Sinh học lấy 19 điểm; chuyên Toán và chuyên Vật lí cùng lấy 18,25 điểm; chuyên Địa lí (phương án 1) lấy 16 điểm; chuyên Tin thi bằng Toán lấy 16,25 điểm; chuyên Tin thi bằng Tin lấy 13,5 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Đối với các lớp chuyên còn chỉ tiêu, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm cũng công bố mức điểm đăng ký xét tuyển bổ sung. Trong đó, chuyên Tiếng Anh có mức đăng ký xét tuyển bổ sung cao nhất với 20,4 điểm, tiếp đến là chuyên Ngữ văn 19,5 điểm và chuyên Hóa học 18,75 điểm.

Riêng lớp chuyên Địa lí theo phương án 2, thí sinh đã dự thi vào Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026, không vi phạm quy chế thi, không trúng tuyển hệ chuyên, có điểm từng môn thi trên 2 điểm và tổng điểm ba môn chung gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đạt từ 20 điểm trở lên được đăng ký xét tuyển.

Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đăng ký trực tuyến từ 7h30 ngày 20/6 đến 17h ngày 23/6. Kết quả phúc khảo dự kiến được công bố trước ngày 30/6.

Các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của trường từ ngày 20 đến 23/6. Việc thu hồ sơ nhập học trực tiếp dự kiến diễn ra ngày 25/6 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.