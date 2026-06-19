(VTC News) -

Theo Bộ GD&ĐT, việc công bố đáp án được thực hiện sau khi 34 tỉnh, thành phố hoàn tất việc quét và đưa bài thi trắc nghiệm lên hệ thống chấm thi tập trung. Đây là một trong những bước nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ gian lận trong quá trình chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi kết thúc kỳ thi một tuần, đáp án chính thức của các môn đã được công bố để thí sinh, phụ huynh và giáo viên đối chiếu kết quả làm bài.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, bài làm của thí sinh được chấm bằng máy thông qua phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp. Riêng môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận và thực hiện chấm hai vòng độc lập nhằm bảo đảm độ chính xác, khách quan.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên môn Ngữ văn được áp dụng phương pháp chấm rubric. Đây là phương pháp sử dụng bảng mô tả chi tiết các tiêu chí đánh giá cùng các mức độ đạt được của từng tiêu chí, giúp chuẩn hóa việc chấm thi, tăng tính công bằng và giảm sự phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người chấm.

Bộ GD&ĐT cho biết việc đổi mới phương pháp chấm là một trong những bước đi nhằm nâng cao chất lượng đánh giá năng lực học sinh, phù hợp với định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau khi biết điểm thi vào ngày 1/7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 14-7. Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.