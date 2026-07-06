Thủ tướng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình tìm kiếm sẽ được thực hiện theo phương châm "Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn". Các lực lượng sẽ tiến hành khai quật, kiểm đếm hiện trường, thu thập di vật, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản hài cốt và lập hồ sơ theo đúng quy trình chuyên môn.