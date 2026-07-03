TP.HCM chốt ngày khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo kế hoạch, chương trình gồm lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sau đó, tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức sử dụng radar xuyên đất kết hợp phương pháp điện trở suất khảo sát ba khu vực tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo phân công của UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức triển khai toàn bộ kế hoạch.

Đơn vị có trách nhiệm khảo sát, xác định vị trí, chuẩn bị nội dung chương trình, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và lễ triển khai tìm kiếm, đồng thời thành lập Ban Chỉ huy điều hành cùng các tổ công tác chuyên trách.

Các tổ chuyên trách gồm tổ chuyên môn kỹ thuật, tổ kiểm đếm và lập hồ sơ hiện trường, tổ lấy mẫu, tổ tuyên truyền vận động, tổ bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, tổ bảo vệ hiện trường cùng nhiều lực lượng phục vụ khác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng được giao chỉ đạo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư và dụng cụ chuyên dùng; tổ chức khai quật theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tìm kiếm.

Song song đó, đơn vị phối hợp với Công an TP.HCM, UBND phường Hòa Hưng và các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Chuẩn bị nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, trong đó có lực lượng Đội K của Quân khu 7 tăng cường.

UBND TP.HCM cũng giao các đơn vị chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần phục vụ lễ triển khai như lẵng hoa, lễ vật, thiết kế phông khánh tiết, khu vực nhà quàn, nơi lấy mẫu và bảo quản hài cốt liệt sĩ.

Công an TP.HCM được giao chủ trì xây dựng phương án bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ; bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Quét radar xuyên đất tìm rãnh mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Tổng Công ty Cấp nước Bến Thành sử dụng radar xuyên đất kết hợp phương pháp điện trở suất để khảo sát ba khu vực tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả khảo sát bước đầu ghi nhận nhiều vị trí dị thường dưới lòng đất. Theo cơ quan chức năng, các dấu hiệu này có thể liên quan đến khu mộ tập thể của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, quá trình xác minh đã hoàn thành 4 trong 5 bước. Bước cuối cùng là tổ chức tìm kiếm, quy tập thực địa.

Việc triển khai tìm kiếm lần này được thực hiện sau quá trình đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, gồm lời kể của các nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ trong nước, ảnh và hồ sơ chiến tranh được phía Hoa Kỳ giải mật, cùng kết quả khảo sát địa vật lý tại hiện trường.