Những khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ bên trong Kinh thành Huế

Là người sinh ra, lớn lên tại đường Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, TP Huế), ông Nguyễn Ngọc Phú (67 tuổi) cho hay: "Năm 1968, khi đó chỉ mới 8-9 tuổi, tôi cũng chứng kiến việc chôn cất các chiến sĩ tại vị trí hố bom đó. Vì cha tôi cũng là liệt sĩ hy sinh chưa tìm thấy thi thể, nên khi nghe tin, tôi vội chạy đến xem với niềm hy vọng mong manh, biết đâu có thể tìm thấy cha mình..."