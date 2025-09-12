Học sinh TP.HCM không tan trường trước 16h

(VTC News) -

Nội dung trên nằm trong khung thời gian học hằng ngày đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm học 2025-2026, vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành.

Cụ thể, học sinh mầm non tan học lúc 16h. Các trường mầm non sẽ mở cửa trường từ 6h30. Thời gian đón trẻ từ 7h trở đi, không trễ hơn 8h. Thời gian trả trẻ từ 16h.

Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Trong khi đó, học sinh phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) không tan học trước 16h.

Buổi sáng, thời gian vào tiết đầu tiên từ 7h trở đi và không muộn hơn 8h. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10h30.

Buổi chiều, thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13h và không muộn hơn 13h30. Thời gian kết thúc không trước 16h và không sau 17h.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6h30; không để học sinh đi học muộn hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Sở cũng lưu ý các trường chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.

UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phản ánh, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Văn phòng Sở, phòng Giáo dục mầm non, phòng Giáo dục phổ thông và các phòng thuộc phối hợp theo dõi, kiểm tra báo cáo lãnh đạo Sở.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng nghiêm túc triển khai và quán triệt đầy đủ các nội dung đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; chủ động rà soát, điều chỉnh kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất về quy định giờ vào học, giờ tan học.