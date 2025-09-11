TP.HCM dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông vừa diễn ra, một đại diện cơ sở ngoài công lập cho biết Sở GD&ĐT TP.HCM chưa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Đại diện này bày tỏ mong muốn sở công bố lịch sớm để các cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp kế hoạch học tập cho học sinh.

Liên quan vấn đề này, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ GD&ĐT bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy.

Trên cơ sở đó, việc bố trí lịch nghỉ Tết sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Học sinh TP.HCM có thể được nghỉ Tết 2 tuần. (Ảnh: Thuận Thắng)

Bên cạnh đó, ông Hồ Tấn Minh cho biết Thông tư 05 của Bộ GD&ĐT đã quy định rất rõ thời gian làm việc trong năm học. Vì vậy, các trường căn cứ vào văn bản này và thời điểm Tết để bố trí lịch nghỉ sao cho trọn tuần, thường là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần.

Kế hoạch nghỉ Tết chính thức cần chờ UBND TP.HCM ban hành. Tuy nhiên, sở đã dự kiến 2 tuần nghỉ Tết. Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học miễn đảm bảo đủ số tuần thực học.

Trước đó, vào tháng 8, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với bậc mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo kế hoạch, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 5/9, đảm bảo 18 tuần thực học; phần còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 19/1/2026, đảm bảo 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026.

UBND TP.HCM cũng quy định ngày nghỉ lễ, tết của học sinh thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn. Nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, học sinh được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường được giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đảm bảo đúng quy định.