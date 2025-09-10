Phụ huynh phản ứng vì con phải đi học thứ Bảy, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo gì?

(VTC News) -

Năm học mới bắt đầu, phụ huynh có con học cấp THCS ở TP.HCM không khỏi bất ngờ về thời khóa biểu (TKB), khi con phải đi học sáng thứ Bảy dù đã học 2 buổi/ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Chị Nguyễn Mai, có con học lớp 7 tại THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) cho hay, năm học trước, con trai chị học từ thứ Hai - thứ Sáu, mỗi ngày 8 tiết. Riêng ngày thứ Bảy con tham gia các CLB theo tinh thần tự nguyện. Thời gian con chị Mai tan học là 16h30 mỗi ngày. Chị đón con lúc 17h15, tùy từng hôm, sắp xếp công việc.

"Đầu năm học này khi nhận thời khóa biểu, tôi chưng hửng, giờ đón con là 15h45, và học thêm sáng thứ Bảy gồm 5 tiết, trong đó có 2 tiết tiếng Anh, 1 tiết Ngữ văn, 2 tiết Toán. Quá tải cho học sinh khi bố trí 5 tiết chính khóa vào thứ Bảy", chị Mai nói.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng, nhà trường có thể cân đối hơn 7 tiết/ngày, tùy vào điều kiện thực tế của từng trường. (Ảnh minh họa)

Chị Mai nói thêm, hai vợ chồng chị người làm ở Quận 7 (cũ) và làm ở khu vực Quận 10 (cũ), sắp xếp đón con lúc 15h45 rất bất cập, nếu vậy 15h chị phải xin công ty chạy về đón con.

"Nếu một hai buổi như vậy, chúng tôi có thể xin công ty, nhưng ngày nào cũng xin phép về lúc 15h, rồi chạy xe về phường Tăng Nhơn Phú đón con là điều khó có công ty nào đồng ý. Nếu cho con đi xe ôm công nghệ, chúng tôi cũng không yên tâm, chưa kể thời điểm kẹt xe, trời mưa rất khó để đặt xe. Còn thuê người đón đưa con, đâu phải phụ huynh nào cũng có điều kiện", chị Mai cho biết.

Tương tự chị Mai, anh Lê Phong, có con học tại trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Tân Định) cho hay, năm học trước con anh học 2 buổi/ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy được nghỉ, thời gian tan học của con là 17h.

Năm học này, thời khóa biểu của con là tan học lúc 16h15 và học sáng thứ Bảy gồm 5 tiết. "Bố trí thời khóa biểu thực sự không phù hợp với các con cũng như phụ huynh. Tôi nghĩ thứ Bảy nên cho các con được nghỉ ngơi, tham gia các lớp kỹ năng, năng khiếu mà các con thích hoặc để các con có thời gian thoải mái, chuẩn bị bài, làm bài tập... Tôi mong trường xem xét, sắp xếp linh hoạt để thuận lợi cho học sinh, phụ huynh, anh Phong kiến nghị.

Nhiều phụ huynh của một số trường THCS khác tại TP.HCM cũng có phản ứng tương tự khi nhà trường bố trí lịch học sáng thứ Bảy cho học sinh, thời lượng 3-5 tiết, tùy trường.

Liên quan vấn đề trên, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã yêu cầu các trường THCS sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, linh hoạt, chủ động trong điều kiện thực tế, không dàn trải sang thứ Bảy (các môn chính khóa), đảm bảo tính ổn định như các năm học trước, tránh ảnh hưởng kế hoạch cá nhân của học sinh, phụ huynh.

Theo ông Quốc, thời lượng 7 tiết/ngày khi dạy học 2 buổi/ngày là để thực hiện Chương trình GDPT 2018. Ngoài việc đảm bảo giảng dạy đủ Chương trình GDPT, nhà trường có thể linh hoạt sắp xếp các hoạt động buổi 2 theo hướng dẫn.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay khi triển khai dạy học 2 buổi/ngày là sự chưa thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh về việc học vào sáng thứ Bảy. Một phần nguyên nhân xuất phát từ việc hiểu chưa đúng về quy định “không quá 7 tiết/ngày” của Bộ GD&ĐT.

Lãnh đạo Sở cho biết, việc thực hiện quy định 7 tiết/ngày chỉ áp dụng cho chương trình chính khóa GDPT 2018; các hoạt động buổi 2 nhà trường có thể chủ động cân đối, nhưng tuyệt đối không được đưa tiết dạy chương trình chính khóa vào tiết thứ 8.

“Các trường không dạy chương trình GDPT 2018 vào ngày thứ Bảy. Thay vào đó, có thể dành ngày này cho các hoạt động bổ trợ như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, thể thao, câu lạc bộ…”, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.