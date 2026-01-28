Bất tỉnh sau khi chữa viêm xoang theo hướng dẫn trên mạng xã hội

(VTC News) -

Người đàn ông được chuyển từ tuyến dưới tới Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, thở khò khè, bỏng vùng mặt và phải đặt nội khí quản cấp cứu.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử viêm xoang và thường áp dụng phương pháp hít khói thảo mộc để “thông mũi”. Khoảng 14h ngày 22/1, ông tự đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng và sừng trâu trong một ống bơ, sau đó trùm chăn kín để xông và hít khói. Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện ông bất tỉnh, thở khó, vùng trán và mi mắt trái bị bỏng. Khi được hỏi về nguồn gốc “bài thuốc”, người nhà cho biết ông làm theo hướng dẫn xem trên Facebook.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc cho biết, khi nhập viện bệnh nhân hôn mê, suy hô hấp, trên mặt có bỏng độ hai khá rộng. Kết quả chụp chiếu và xét nghiệm xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí CO nặng, kèm tổn thương tim, tiêu cơ vân và nguy cơ cao tổn thương não. Người bệnh được hồi sức tích cực, xử trí ngộ độc và điều trị bỏng. Sau gần một tuần, đến ngày 28/1, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và giao tiếp tốt.

Bác sĩ Trung Tâm Chống độc thăm khám cho bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khí CO là chất khí không màu, không mùi, không gây kích thích nên rất khó nhận biết trong môi trường sinh hoạt. Loại khí này sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu như than, củi, vải, nhựa, gas hoặc các vật liệu hữu cơ khác trong không gian kín.

“Khi vào cơ thể, CO gắn chặt với hồng cầu, làm mất khả năng vận chuyển oxy của máu. Đồng thời, CO trực tiếp ức chế hoạt động của tế bào, gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan cần nhiều oxy như não, tim và cơ”, ông Nguyên nói. Hậu quả là người bệnh có thể tử vong nhanh hoặc để lại di chứng thần kinh, tâm thần và tim mạch kéo dài.

Theo chuyên gia này, khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả mức độ nhẹ, vẫn có nguy cơ suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần về sau. Với những trường hợp ngộ độc nặng có tổn thương tim, khoảng một phần ba có thể tử vong trong vòng 8 năm do biến chứng loạn nhịp. Người trên 35 tuổi có nguy cơ di chứng cao hơn, dù đã qua giai đoạn cấp cứu.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi, thảo mộc hay bất kỳ vật liệu nào trong phòng kín; không sử dụng máy nổ, bếp than, ôtô, xe máy đang nổ máy trong không gian hẹp. Đặc biệt, không tin và làm theo các “bài thuốc”, mẹo chữa bệnh lan truyền trên mạng xã hội. Khi có bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn đúng chuyên môn, tránh tự ý điều trị dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.