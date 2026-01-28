Giá xăng dầu hôm nay 28/1: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu đã tăng khoảng 2 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm nay, khi các nhà sản xuất chịu tác động nặng nề từ một cơn bão mùa Đông nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu thô và khiến xuất khẩu dầu thô từ khu vực Bờ Vịnh Mỹ về mức 0 trong cuối tuần qua.

Theo ước tính của nhà phân tích và giới giao dịch, các nhà sản xuất dầu tại Mỹ đã mất tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong những ngày cuối tuần, khi thời tiết giá lạnh khắc nghiệt quét qua nhiều khu vực, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng năng lượng và hệ thống điện.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa).

Thời tiết cực đoan đã đẩy giá hợp đồng dầu thô tăng mạnh, với rủi ro ngắn hạn nghiêng về chiều hướng tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index nhận định.

“Thời tiết lạnh tại Mỹ nhiều khả năng sẽ khiến lượng tồn kho dầu sụt giảm đáng kể trong vài tuần tới, đặc biệt nếu tình trạng này kéo dài”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty môi giới PVM cho biết.

Theo công ty theo dõi tàu biển Vortexa, xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cảng Bờ Vịnh Mỹ đã giảm về mức 0 trong ngày Chủ nhật do thời tiết giá lạnh.

Hoạt động xuất khẩu phục hồi trở lại vào thứ Hai, với lưu lượng vượt mức trung bình theo mùa khi các cảng được mở cửa trở lại, bà Samantha Santa Maria-Hartke, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của Vortexa, cho hay.

Ở diễn biến khác, mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan là Tengiz nhiều khả năng chỉ khôi phục được chưa đến một nửa công suất thông thường vào ngày 7/2, trong bối cảnh quá trình phục hồi diễn ra chậm sau vụ hỏa hoạn và sự cố mất điện, theo hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

“Quá trình khôi phục sản lượng tại Tengiz dường như đang chậm hơn so với dự kiến ban đầu, khiến thị trường dầu mỏ tiếp tục trong trạng thái thắt chặt”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định.

Tuy nhiên, CPC - đơn vị vận hành tuyến đường ống xuất khẩu chủ chốt của Kazakhstan - cho biết đã khôi phục hoàn toàn công suất bốc xếp tại nhà ga trên bờ Biển Đen của Nga sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng tại một trong ba điểm neo.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington, cùng với việc chưa có tiến triển mới trong đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, đang tạo ra một mặt bằng giá vững cho dầu thô, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết.

Trong khi đó, OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng dầu trong tháng 3, tại cuộc họp diễn ra vào ngày 1/2 tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.