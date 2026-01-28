Phạt người đàn ông đăng bài viết công kích công an trên Facebook

(VTC News) -

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do ông D.A.V. (SN 1973, trú phường Điện Bàn) quản lý đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Ông D.A.V. bị xử phạt 7,5 triệu đồng. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Điện Bàn tiến hành xác minh, làm rõ và mời ông D.A.V. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho biết do hạn chế trong nhận thức pháp luật, thiếu kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức và trật tự xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Điện Bàn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.A.V số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Sau khi bị xử lý, ông V. đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là ông T.H.H. (53 tuổi; giảng viên một trường Đại học tại Hà Nội). Ngày 22/1, làm việc việc với cơ quan công an, ông T.H.H. thừa nhận việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Ông H. tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết vi phạm trên mạng xã hội và viết cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông H. về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).