Diễn biến phiên tòa vụ Đinh Thị Lan xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng
(VTC News) -
TAND khu vực 7 (TP.HCM) mở phiên xét xử YouTuber Đinh Thị Lan vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.
Quốc Tú
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Hà Nội sẽ có khu công viên công nghệ số gần 200ha
12:39 16/01/2026
Tin nóng
Chủ tịch TP.HCM nói về thời điểm 'giải bài toán' kẹt xe, ô nhiễm môi trường
12:27 16/01/2026
Đời sống
Báo UAE: U23 Việt Nam là thử thách khó vượt ở tứ kết U23 châu Á
12:24 16/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Sau gần 1 tháng xén vỉa hè, 'điểm đen' ùn tắc Lê Văn Lương thay đổi ra sao?
12:05 16/01/2026
Tin nóng
Chưa già đã kiệt sức, giới trẻ Malaysia đổ xô đến 'nhà dưỡng lão'
12:02 16/01/2026
Thế giới
Quân đội, công an sử dụng mọi lực lượng, phương tiện hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung'
12:00 16/01/2026
Tin nóng
Xu hướng chọn mua căn hộ cao cấp của giới tinh hoa tại Đà Nẵng
11:59 16/01/2026
Dự án
YouTuber Đinh Lan bị đề nghị mức án 18 - 24 tháng tù
11:58 16/01/2026
Pháp đình
VinUni tăng tốc thu hút nhân tài - chuyển dịch lên mô hình đại học nghiên cứu
11:51 16/01/2026
Giáo dục
Người phụ nữ xấu xí lột xác xinh đẹp nhờ 13 năm chụp ảnh selfie để 'sửa mình'
11:40 16/01/2026
Chuyện bốn phương
Tuổi 40 thấy bạn 2 lần ly dị, tôi biết mình khôn vì không vội cưới để nhầm người
11:30 16/01/2026
Ý kiến
'Phù phép' 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai, bán ra thị trường
11:26 16/01/2026
Bản tin 113
Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam
11:22 16/01/2026
Sản phẩm
Trường ĐH Thương mại công bố 4 phương thức tuyển sinh, mở mới ngành Khoa học máy tính
11:17 16/01/2026
Tin tức - Sự kiện
'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc không phải tạo thành tích mà mang lại sự ấm áp cho Nhân dân
11:15 16/01/2026
Tin nóng
Apple mở rộng nhắn tin iMessage qua vệ tinh trên iPhone mới
11:11 16/01/2026
Sản phẩm
Quá mê chăn vịt ở Việt Nam, cặp đôi Tây xăm hình vịt đội nón lá làm kỷ niệm
11:00 16/01/2026
Giới trẻ
Người Việt mạnh tay chi tiền triệu sắm đồ công nghệ online
10:56 16/01/2026
Khám phá
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam
10:50 16/01/2026
Chính trị
Lạng Sơn: Kinh tế cửa khẩu lập kỷ lục xuất nhập khẩu hơn 86 tỷ USD năm 2025
10:45 16/01/2026
Đời sống
Vui 'Tết Vẹn Toàn - Ưu đãi lên đến 68%++' cùng Viettel Store
10:41 16/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận
10:40 16/01/2026
Chính trị
Cầu Cát Lái khởi công, bất động sản Nhơn Trạch sắp khởi sắc?
10:32 16/01/2026
Bất động sản
Lãnh đạo lâm thời Venezuela kêu gọi mở cửa dầu khí, hâm nóng quan hệ với Mỹ
10:30 16/01/2026
Thời sự quốc tế
Xét xử YouTuber Đinh Lan: Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt
10:26 16/01/2026
Pháp đình
Giới thiệu Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội
10:07 16/01/2026
Chính trị
Bộ ba thực phẩm '1 trắng, 2 vàng' giúp phụ nữ trẻ, đẹp khi nội tiết suy giảm
10:06 16/01/2026
Khỏe đẹp
Bộ sưu tập xe của Tổng Thống Donald Trump: Vừa độc lạ vừa đắt
09:38 16/01/2026
Sao và xe
Công nghệ Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng Số ASEAN 2026
09:34 16/01/2026
Chuyển đổi số
Công nghệ 16/1: Mỹ áp thuế chip AI cao cấp, startup video AI đạt giá 1,3 tỷ USD
09:27 16/01/2026
Khoa học - Công nghệ