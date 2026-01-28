Công nghệ 28/1: Pháp bỏ Zoom và Teams

(VTC News) -

Pháp bỏ Zoom và Teams, chọn nền tảng nội địa

Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ ngừng sử dụng Zoom và Microsoft Teams, thay thế bằng nền tảng hội nghị trực tuyến Visio do doanh nghiệp trong nước phát triển. Quyết định này nằm trong chiến lược giảm phụ thuộc vào phần mềm Mỹ và tăng cường chủ quyền số.

Nền tảng Microsoft Teams. (Ảnh: Microsoft)

Visio được thử nghiệm trong một năm với khoảng 40.000 người dùng và tích hợp công cụ ghi âm, phiên dịch bằng AI. Nền tảng chạy trên hạ tầng đám mây của công ty Pháp, giúp chính phủ tiết kiệm tới 1 triệu euro mỗi năm cho mỗi 100.000 người dùng.

Theo Bộ trưởng Cải cách Nhà nước David Amiel, mục tiêu là đảm bảo an ninh và tính bảo mật của thông tin công cộng.

Đây cũng là bước đi trong dự án Suite Numérique, nơi Pháp dự kiến loại bỏ thêm các dịch vụ như Gmail và Slack, khẳng định cam kết mạnh mẽ với chủ quyền công nghệ.

Máy bay nghiên cứu NASA hạ cánh bằng bụng

Chiếc máy bay nghiên cứu WB-57 của NASA đã gặp sự cố kỹ thuật và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Ellington, Houston, Texas, Mỹ, ngày 27/1.

Do hệ thống bánh đáp không hoạt động, máy bay phải tiếp đất bằng bụng, tạo ra những vệt lửa và khói trắng khi trượt dài trên đường băng.

Theo NASA, hai phi công trên máy bay đều an toàn sau khi sự cố xảy ra. Video ghi lại cho thấy máy bay chạm đất mạnh, cánh rung lắc, rồi trượt ổn định cho đến khi dừng lại. Lực lượng cứu hỏa và đội ứng cứu khẩn cấp đã có mặt ngay lập tức để kiểm tra và đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn.

WB-57 là loại máy bay có khả năng bay ở độ cao hơn 19.000 mét và thường được dùng cho các nhiệm vụ nghiên cứu từ thập niên 1970. NASA cho biết sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nghiên cứu trong tương lai.

Kiosk dịch vụ công tại Bộ KH&CN phát huy hiệu quả

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ phận Một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hệ thống Kiosk dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa đang từng bước phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần hình thành mô hình phục vụ hành chính công hiện đại, đa kênh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Sau một tháng vận hành, đã có 338 thủ tục hành chính được đưa lên hệ thống Kiosk, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cho phép người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại các kiosk tại Bộ phận Một cửa đối với các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ Cục Sở hữu trí tuệ). Việc tích hợp đồng bộ này giúp chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thống kê từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 25/01/2026, hệ thống đã phát sinh 656 hồ sơ được nộp qua Kiosk dịch vụ công. Trong đó, nhóm hồ sơ Mã số mã vạch chiếm 574 hồ sơ; nhóm hồ sơ thuộc Ủy ban Đo lường, hợp chuẩ, hợp quy là 68 hồ sơ… Điều này cho thấy hệ thống đã nhanh chóng được người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng trong thực tiễn.