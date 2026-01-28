Mùa cỏ cháy nhuộm vàng thảo nguyên Tà Xùa

Có mặt tại thảo nguyên trong một buổi sáng trời nắng, một du khách đến từ TP.HCM, cho biết: “Trước khi đi, tôi được nhiều người gợi ý nên đến đây vào buổi chiều để chụp hoàng hôn. Tuy nhiên, trải nghiệm buổi sáng cũng rất đáng giá. Không gian yên tĩnh, ít người, ánh nắng lên sớm làm màu cỏ hiện rõ, chụp hình khá thuận lợi”.