Mái nhà 'gây sốt' ở Tà Xùa, hút du khách check-in giữa mây trắng bồng bềnh

Xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích săn mây và chụp ảnh. Một quán cà phê nhỏ với mái gỗ chênh vênh, tọa lạc trên sườn núi, đang thu hút đông đảo du khách nhờ khả năng “biến” bức ảnh check-in thành cảnh chạm mây hiếm có.
Điểm đặc biệt của quán nằm ở mái nhà cao hơn nền đất chưa đầy một mét, tạo cảm giác như đang bước lên bầu trời khi đứng trên đó.
Khung gỗ được gia cố chắc chắn, giúp du khách yên tâm khi di chuyển và tạo dáng check-in.
Những ngày trời nắng, ánh sáng vàng nhạt len qua mây, phủ lên mái gỗ tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa lạ mắt.
“Lần đầu đứng trên mái nhà giữa mây, tôi thấy như lạc vào một thế giới khác. Gió núi nhẹ lướt qua, mây cuộn dưới chân, mọi mệt mỏi tan biến. Tôi cứ đứng đó ngắm hoài mà không muốn rời đi”, chị Ngọc Mai, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Không chỉ là nơi săn mây, quán còn tạo nên trải nghiệm thú vị nhờ những ly kem mát lạnh giữa tiết trời mùa đông vùng cao. Chị Lan Anh, du khách đến từ Hải Phòng, hào hứng chia sẻ: “Ai cũng nghĩ trời lạnh thì ăn kem sẽ khó chịu, nhưng ngược lại, sự đối lập đó khiến chuyến đi thêm phần vui nhộn. Lúc chụp ảnh xong, vừa thưởng thức kem vừa ngắm mây, cảm giác thật sự khó quên”.
Một điểm cộng khác là quán không thu vé vào cửa, tạo điều kiện cho du khách thoải mái check-in mà không cần gọi đồ uống.
Nhờ vậy, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các nhóm bạn trẻ, cặp đôi hay các nhiếp ảnh gia nghiệp dư muốn lưu giữ khoảnh khắc độc đáo của Tây Bắc.
Ngoài mái nhà “hot” trên mạng xã hội, Tà Xùa vẫn giữ sức hút với các địa danh quen thuộc như cây cô đơn, mỏm cá heo, hay những homestay mang đậm nét văn hóa vùng cao.
Du khách đến đây không chỉ săn mây mà còn có cơ hội trải nghiệm đời sống bản địa, thưởng thức ẩm thực núi rừng và đón bình minh hay hoàng hôn trên biển mây hùng vĩ.