Mái nhà 'gây sốt' ở Tà Xùa, hút du khách check-in giữa mây trắng bồng bềnh

Không chỉ là nơi săn mây, quán còn tạo nên trải nghiệm thú vị nhờ những ly kem mát lạnh giữa tiết trời mùa đông vùng cao. Chị Lan Anh, du khách đến từ Hải Phòng, hào hứng chia sẻ: “Ai cũng nghĩ trời lạnh thì ăn kem sẽ khó chịu, nhưng ngược lại, sự đối lập đó khiến chuyến đi thêm phần vui nhộn. Lúc chụp ảnh xong, vừa thưởng thức kem vừa ngắm mây, cảm giác thật sự khó quên”.