Vụ máy bay rơi tại Đắk Lắk: Lời kể của nam sinh hỗ trợ phi công khi tiếp đất

(VTC News) -

Sáng 28/1, liên quan vụ rơi máy bay quân sự Yak-130, một nam sinh lớp 11 tại Đắk Lắk kịp thời phát hiện, hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung khi nhảy dù tiếp đất.

Theo đó, Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) là người đầu tiên tiếp cận và hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung sau khi nhảy dù tiếp đất.

Nam sinh lớp 11 kể khoảnh khắc cứu phi công.

Khang cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, Khang đang ở nhà trông em nhỏ thì nghe thấy tiếng máy bay rất lớn. Ít phút sau, khu vực chuồng nuôi gia súc phía sau nhà phát ra tiếng động mạnh nên Khang chạy ra kiểm tra.

Khu vực Trung úy phi công Đinh Thành Trung đáp xuống.

Tại đây, Khang phát hiện một phi công bị thương đang ngồi gần gốc cây, khu vực tiếp đất vẫn còn dù. Nhận thấy phi công bị chảy máu vùng mặt, Khang lập tức dìu nạn nhân vào nhà, lấy gối cho anh nằm nghỉ và chăm sóc ban đầu. Sau đó, lực lượng bộ đội nhanh chóng có mặt, đưa phi công lên xe đến cơ sở y tế để điều trị.

Khu vực máy bay rơi tại trên đỉnh núi tại phường Đông Hòa.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.

Theo Bộ Quốc phòng, máy bay huấn luyện Yak-130 do trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiển, thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo kế hoạch. Máy bay cất cánh lúc 7h27 ngày 28/1.

Trong quá trình bay, đến khoảng 7h44, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý tình huống nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay rời xa khu vực dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn.

Chiếc máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Sự cố không gây thiệt hại về người dân và công trình dân cư. Hiện sức khỏe của phi công đã ổn định và đang được theo dõi.