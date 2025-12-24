Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Libya cho biết thêm, ngoài Tổng tham mưu trưởng tử nạn, còn có 4 người khác cũng có mặt trên máy bay.

"Đây là một sự cố bi thảm và đau lòng khi họ đang trở về từ một chuyến công du chính thức từ thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự mất mát lớn này là một mất mát lớn đối với quốc gia, đối với quân đội và đối với toàn thể người dân", Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah cho biết trong một tuyên bố.

Tổng tham mưu trưởng Libya Al-Haddad (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktaroglu. (Ảnh: Reuters)

Theo Thủ tướng Libya, 4 người còn lại trên máy bay gồm tư lệnh lực lượng lục quân Libya, giám đốc cơ quan sản xuất quân sự, cố vấn cho Tổng tham mưu trưởng và một nhiếp ảnh gia từ văn phòng Tổng tham mưu trưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay Esenboga của Ankara lúc 17h10 GMT trên đường đến Tripoli, và liên lạc vô tuyến bị mất lúc 17h52 GMT. Ông cho biết các nhà chức trách đã tìm thấy xác máy bay gần làng Kesikkavak thuộc quận Haymana của thành phố Ankara.

Ông nói thêm rằng chiếc máy bay phản lực loại Dassault Falcon 50 đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi đang bay qua Haymana, nhưng không thiết lập được liên lạc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Thống nhất quốc gia có trụ sở tại Tripoli (Libya) cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo bộ trưởng quốc phòng cử một phái đoàn chính thức đến Ankara để theo dõi diễn biến vụ việc.

Walid Ellafi, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị và truyền thông của Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya, nói với đài truyền hình Libya Alahrar rằng chiếc máy bay gặp nạn là máy bay thuê của Malta. Ông nói thêm, các quan chức không có "đủ thông tin về quyền sở hữu hoặc lịch sử kỹ thuật của máy bay", nhưng cho biết điều này sẽ được điều tra.