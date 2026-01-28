Ocean City: 'Mỏ vàng' bất động sản đa công năng cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

(VTC News) -

Khi kỳ nghỉ không còn gói gọn trong vài ngày lễ hiếm hoi mà trở thành một phần của nhịp sống thường nhật, bất động sản cũng dịch chuyển sang vai trò mới: linh hoạt công năng, tối ưu trải nghiệm và tạo dòng tiền liên tục. Với mô hình đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại tích hợp quy mô lớn, Ocean City đang mở ra không gian đầu tư đa tầng giá trị, nơi mỗi tài sản vừa phục vụ nhu cầu sống, vừa vận hành sinh lời bền vững.

Bất động sản đa công năng cho kỷ nguyên trải nghiệm cá nhân hóa

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi căn bản trong hành vi tiêu dùng. Nghỉ dưỡng không còn là trải nghiệm ngắt quãng, phải lên kế hoạch trước vài tháng, mà trở thành nhu cầu thường xuyên gắn liền với phong cách sống hiện đại. Làm việc từ xa, giải trí cuối tuần, nghỉ ngơi ngắn ngày hay kết nối cộng đồng có thể diễn ra trong cùng một không gian.

Sự dịch chuyển đó buộc bất động sản phải thoát khỏi tư duy công năng đơn lẻ. Một sản phẩm giá trị cao trong giai đoạn mới cần linh hoạt trong sử dụng, vừa phục vụ an cư dài hạn, vừa có thể khai thác lưu trú, thương mại hoặc cho thuê đa hình thức.

Ocean City - siêu đô thị nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại tích hợp phía Đông Hà Nội - đang cho thấy lợi thế vượt trội khi toàn bộ quy hoạch được tổ chức như một hệ sinh thái sống, vui chơi giải trí, kinh doanh liên hoàn, thay vì phát triển rời rạc từng phân khu.

Ocean City thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng độc bản.

Theo ông Trần Thành, nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội, sức hấp dẫn cốt lõi của Ocean City nằm ở khả năng “cá nhân hóa” trải nghiệm sử dụng tài sản.

“Mỗi bất động sản tại đây có thể linh hoạt cho nhiều mục đích: ở thực, second home, cho thuê ngắn - dài hạn hoặc kết hợp kinh doanh. Nhà đầu tư không bị phụ thuộc vào một kịch bản khai thác cố định như các mô hình nghỉ dưỡng truyền thống”, ông Thành chia sẻ.

Chính tính linh hoạt này giúp tài sản tại Ocean City duy trì hiệu suất khai thác ngay cả khi thị trường biến động. Biệt thự, căn hộ, shophouse hay thấp tầng thương mại đều có thể vận hành theo nhiều mô hình, phù hợp với nhóm nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền song song với tiềm năng tăng giá.

Chất sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày tại Ocean City.

Hệ sinh thái vận hành liên tục - “động cơ” tạo dòng tiền bền vững

Động lực cho dòng tiền tại Ocean City không chỉ nằm ở số lượng tiện ích quy mô lớn chưa từng có, mà còn ở cách toàn bộ hệ sinh thái được thiết kế để tạo dòng người lưu trú xuyên suốt quanh năm.

Từ các tổ hợp giải trí “khủng” như VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, biển hồ Lagoon Crystal, đến những không gian giao thương, văn hóa như Grand World, The Venice, K-Town, Little Hong Kong hay Làng Sake… mỗi điểm đến hoạt động như một “mảnh ghép trải nghiệm” có thể linh hoạt kết nối theo sở thích cá nhân.

Cư dân và du khách không tiêu dùng theo một kịch bản cố định, mà chủ động “lập trình” kỳ nghỉ: buổi sáng vui chơi giải trí, chiều mua sắm, thưởng thức ẩm thực, tối hòa mình vào các sự kiện lễ hội. Nhịp sống liên tục này giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Cùng với đó, chuỗi lễ hội, đại nhạc hội quy mô lớn được tổ chức quanh năm là chất xúc tác quan trọng cho dòng khách. Cuối tháng 12/2025, đại nhạc hội Y-Concert thu hút khoảng 95.000 khán giả. Trước đó, các concert của G-DRAGON hay “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã quy tụ hàng trăm nghìn người từ khắp nơi đổ về Ocean City.

Việc liên tục làm mới trải nghiệm giúp mô hình nghỉ dưỡng tại đây vượt qua hạn chế mùa vụ - yếu tố từng khiến nhiều dự án du lịch khó duy trì hiệu suất khai thác ổn định.

Đại tiệc âm nhạc Y-Concert thu hút hơn 95.000 người tham dự.

Song hành với dòng khách bên ngoài là lực cầu nội khu ngày càng lớn. Hiện Ocean City đã đón khoảng 90.000 cư dân về sinh sống, dự kiến tăng lên 200.000 người trong thời gian tới. Quy mô dân số tương đương một thành phố vệ tinh tạo ra nhu cầu thường trực cho nhà ở, thương mại, dịch vụ, hình thành nền tảng dòng tiền nội sinh bền bỉ. Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, cộng đồng cư dân đông đúc chính là “bảo hiểm” cho hiệu suất khai thác dài hạn.

Triển vọng đầu tư của Ocean City tiếp tục được củng cố bởi cú hích hạ tầng khu Đông Hà Nội giai đoạn 2026-2028. Hàng loạt dự án trọng điểm như cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, Vành đai 3.5, Vành đai 4, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh)… sẽ rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm và các khu vực kinh tế trọng điểm.

Vị trí nằm trên các trục giao thông chiến lược giúp Ocean City ngày càng thuận lợi tiếp cận, kéo theo lưu lượng cư dân, khách du lịch và dòng tiền khai thác.

Đáng chú ý, mặt bằng giá hiện tại của Ocean City được đánh giá còn nhiều dư địa so với tiềm năng dài hạn, nhất là khi đi kèm các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng mua sản phẩm thấp tầng. Khách hàng về ở sớm, hoàn thiện nhà trong 12 tháng được hưởng mức chiết khấu lên tới 12%, cùng gói quà nội thất khoảng 7% đối với các sản phẩm hoàn thiện tại Vinhomes Ocean Park 2 - 3 và khu phố thương mại Vinhomes Ocean Park 3.

Trong bối cảnh dòng tiền đang chuyển hướng mạnh sang bất động sản giá trị thực, những ưu đãi này giúp nhà đầu tư tối ưu điểm vào, gia tăng tỷ suất sinh lời.

Khi kỳ nghỉ được cá nhân hóa và vận hành như một phần của nhịp sống thường nhật, bất động sản tại Ocean City không chỉ đáp ứng nhu cầu tận hưởng của chủ sở hữu, mà còn trở thành tài sản có khả năng khai thác linh hoạt và tạo dòng tiền ổn định, phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn.