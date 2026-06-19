Nữ giám đốc đổi nghề, bỏ công ty hàng đầu thế giới để làm trọng tài World Cup

(VTC News) -

Tại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chỉ định Tori Penso làm trọng tài chính trong trận đấu giữa CH Séc và Nam Phi diễn ra ngày 18/6. Cô là người phụ nữ đầu tiên được giao nhiệm vụ điều khiển trận đấu tại một kỳ World Cup nam. Cô từng có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực marketing trước khi chuyển hẳn sang công tác trọng tài.

Tori Penso sở hữu bằng đại học trong lĩnh vực quảng cáo và quan hệ quốc tế tại Đại học Bang California. Sau đó, cô tiếp tục học cao học chuyên ngành thiết kế marketing tại Đại học Case Western Reserve ở bang Ohio. Công việc đầu tiên của cô là làm thực tập sinh tại Ogilvy, một trong những tập đoàn quảng cáo danh tiếng của Anh.

Tori Penso là nữ trọng tài đầu tiên cầm còi tại một kỳ World Cup nam.

Sau khi tốt nghiệp, Penso làm việc cho nhiều tập đoàn lớn. Cô từng giữ vị trí quản lý các chiến dịch kích hoạt thương hiệu (brand activation manager) tại Coca-Cola trước khi gia nhập Red Bull. Tại đây, cô lần lượt đảm nhận vai trò chuyên gia marketing, quản lý chương trình dùng thử sản phẩm và được bổ nhiệm làm Giám đốc Marketing vào năm 2015.

Hai năm sau, Penso quyết định rời bỏ vị trí lãnh đạo để tập trung hoàn toàn cho công việc trọng tài. Quyết định này đã mở ra một chương mới thành công trong sự nghiệp của cô.

Tori Penso bắt đầu sự nghiệp cầm còi tại Giải Vô địch Bóng đá nữ Quốc gia Mỹ (NWSL). Đến năm 2020, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu tại Major League Soccer (MLS) - giải bóng đá nam cao nhất nước Mỹ. Năm 2023, Penso tiếp tục phá vỡ một cột mốc khác khi trở thành trọng tài người Mỹ đầu tiên điều khiển trận chung kết World Cup nữ.

Năm 2025, cô là nữ trọng tài duy nhất góp mặt trong tổ trọng tài của FIFA tại FIFA Club World Cup. Tại giải đấu này, Penso làm trọng tài chính trong trận thắng 5-1 của Juventus trước Al Ain.

Khi được FIFA lựa chọn tham dự World Cup 2026, Penso đã chia sẻ một thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội: “Khi bạn đặt mục tiêu cao hơn, bạn buộc bản thân phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn không chấp nhận những giới hạn mà người khác áp đặt và tiếp tục mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Khi bạn vươn lên, bạn cũng truyền cảm hứng để những người khác cùng vươn lên".

Video: CH Séc hoà 1-1 Nam Phi

Tori Penso hiện kết hôn với Chris Penso, cũng là một trọng tài bóng đá. Hai người có ba cô con gái. Theo Penso, một trong những động lực lớn nhất để cô theo đuổi những cột mốc lịch sử là chứng minh cho các con thấy rằng không có giới hạn nào đối với những người dám theo đuổi ước mơ của mình.

“Đã đến lúc cho các con tôi và cả thế giới thấy không gì là không thể nếu dám mơ lớn”, cô viết trên mạng xã hội.