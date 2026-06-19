Đại biểu HĐND TP.HCM đề xuất xây đài tưởng niệm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 19/6, đại biểu Trần Thành Trọng, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai, cho biết những ngày qua, ông và các cử tri TP.HCM rất xúc động khi cơ quan chức năng đang tập trung xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, hy sinh trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Ông Trọng cho biết ông hy vọng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng TP.HCM, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, sẽ quy tập được hài cốt các liệt sĩ đưa về nghĩa trang.

Đại biểu HĐND TP.HCM Trần Thành Trọng đề xuất xây đài tưởng niệm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng.

"Tuy nhiên, tôi kiến nghị dù kết quả quy tập thế nào, TP.HCM cũng cần xây dựng một đài tưởng niệm quy mô tại công viên Lê Thị Riêng, để thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho TP.HCM có được tự do, bình yên như hôm nay", ông Trọng kiến nghị.

Quản chặt các dự án trọng điểm chậm tiến độ

Chia sẻ về kết quả thực hiện kinh tế xã hội nửa đầu năm 2026 của TP.HCM, ông Trần Thành Trọng cho rằng, ông đặc biệt ấn tượng với kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt trên 500.000 tỷ đồng. Với đà tăng trưởng hiện nay, TP.HCM hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cả năm.

Đây là nguồn lực quan trọng để triển khai các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

"Tôi cũng đánh giá cao việc thành phố đã xử lý và có hướng xử lý đối với hơn 830 dự án tồn đọng. Đây là kết quả rất đáng mừng bởi có những dự án trước đây tưởng chừng không thể tháo gỡ. Thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh quá trình xử lý các tồn tại, vướng mắc, nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng", ông Trọng nói thêm.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố. (Ảnh: HĐND)

Đại biểu này lưu ý với các dự án trọng điểm đã được phê duyệt và khởi công, UBND TP.HCM cần xây dựng cơ chế giám sát cụ thể đối với từng dự án, bảo đảm chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, đúng chất lượng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư.

Riêng với các dự án chậm tiến độ, điển hình như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, dự án bệnh viện 1.500 giường khu vực Bình Dương cũ và một số dự án hạ tầng quan trọng khác như mở rộng Quốc lộ 13, Thành phố phải tập trung nguồn lực, hoàn tất các thủ tục liên quan và đẩy nhanh thi công để sớm đưa vào khai thác, phục vụ người dân và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với các dự án đầu tư công và các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), Thành phố cần nghiên cứu các giải pháp để nhà đầu tư ưu tiên sử dụng nhà thầu, vật tư, thiết bị và dịch vụ của doanh nghiệp trong nước.

Điều này sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng nội địa trong các dự án trọng điểm, tạo động lực cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển và lan tỏa hiệu quả tăng trưởng cho toàn nền kinh tế.

Dư địa tăng trưởng bền vững 2 con số của TP.HCM

Doanh nhân Mai Hữu Tín khẳng định TP.HCM hoàn toàn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian dài.

Góp ý về tăng trưởng của TP.HCM, doanh nhân Mai Hữu Tín cho rằng, TP.HCM hoàn toàn có dư địa duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian dài, vì tiềm năng phát triển của thành phố còn rất lớn.

Theo ông Tín, tăng trưởng cao không chỉ là tăng quy mô thị trường trong nước, mà còn là khả năng cạnh tranh để mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế, từ đó nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều rào cản. Nổi bật là chi phí vốn cao, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, chi phí logistics lớn, thiếu lao động có tay nghề và thậm chí bắt đầu thiếu lao động phổ thông.

"Trong các điểm nghẽn này, nhiều vấn đề thuộc phạm vi chính sách quốc gia. Tuy nhiên, TP.HCM hoàn toàn có thể chủ động giải quyết một số nội dung quan trọng", ông Tín nói.

Các kiến nghị ông đưa ra là xây dựng chiến lược phát triển theo ngành. Thành phố cần xác định rõ những ngành có khả năng tăng năng suất, gia tăng xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến góp ý về tăng trưởng bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Theo ông Tín, nhiệm vụ này cần sự tham gia của từng cấp, ngành, hiệp hội ngành nghề. Trong đó, mỗi hiệp hội ngành nghề cần xây dựng chiến lược tăng trưởng cụ thể cho ngành của mình, chỉ rõ điểm nghẽn hiện tại, cơ hội xuất khẩu, khoảng cách năng suất, nhu cầu công nghệ, nguồn nhân lực, đất đai và tín dụng.

Thành phố xây dựng cơ chế hợp tác 2 chiều giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đầu ngành cam kết đầu tư, nâng cao năng suất, tăng xuất khẩu và phát triển hệ sinh thái cung ứng. Ngược lại, chính quyền cam kết hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, đất đai, nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và cải cách thủ tục hành chính.

"Cách tiếp cận theo ngành sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc áp dụng một chính sách chung cho tất cả lĩnh vực", ông Tín kiến nghị.

Vấn đề thứ hai là cải cách thủ tục hành chính.

Hiện nay, nhiều quy trình hành chính còn kéo dài. Có những thủ tục mất từ 45 ngày đến vài tháng để hoàn tất, khiến dòng vốn bị đình trệ và doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.

"Không phải cán bộ không làm đúng trách nhiệm. Vấn đề nằm ở chỗ hệ thống đang được thiết kế theo hướng quản lý quy trình thay vì quản lý kết quả.

Chúng ta thường đánh giá dựa trên tiêu chí hồ sơ có đầy đủ hay không, quy trình đúng hay không, thay vì đánh giá thời gian doanh nghiệp phải chờ đợi, chi phí xã hội phát sinh hay hiệu quả thực tế đối với nền kinh tế", ông Tín nói thêm.

Theo Nghị quyết 09, TP.HCM sẽ duy trì tăng trưởng 2 con số trong liên tục 20 năm, từ 2026-2045.

Theo ông Tín, TP.HCM nên nghiên cứu thành lập một cơ chế hoặc bộ phận chuyên đánh giá hiệu quả thủ tục hành chính hàng năm, xác định thủ tục nào kéo dài nhất, gây tốn kém nhất và bị doanh nghiệp phản ánh nhiều nhất.

Các đánh giá cần dựa trên dữ liệu cụ thể, thay vì cảm tính. Khi dữ liệu được công khai minh bạch, áp lực cải cách sẽ mạnh hơn. Đây cũng là cách để chuyển bộ máy quản lý từ tư duy tuân thủ quy trình sang tư duy phục vụ phát triển.

Nếu xây dựng được một thể chế hiệu quả hơn, TP.HCM hoàn toàn có khả năng nâng cao năng suất, thu hút đầu tư, tăng khả năng hấp thụ vốn và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, nửa đầu năm 2026, các động lực tăng trưởng truyền thống như thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và công nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp thu ngân sách đạt trên 500.000 tỷ đồng.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn đã được khởi công theo phương thức hợp tác công tư, với tổng vốn đầu tư lên đến 520.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 312.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng kỷ lục, với hơn 6,8 tỷ USD, tăng trên 114% so với cùng kỳ.