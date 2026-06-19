Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 19/6, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm (thôi giữ chức vụ) đối với ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường, sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Hành chính công; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ngày 11/10/2022, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Xuân Cường thôi làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trong phân công nhiệm vụ các phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 mới đây, ông Bùi Xuân Cường được Chủ tịch UBND TP.HCM phân công giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông.

Trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành…

Lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM tặng hoa cho ông Bùi Xuân Cường.

Theo dõi, chỉ đạo các phường Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình; các xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, Bình Khánh, Nhà Bè, Hiệp Phước.

Đầu tháng 6, UBND TP.HCM thành lập Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM. Ông Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng.

Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường kinh qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực giao thông, đô thị.

Năm 2019, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM.

Năm 2015, ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Trước đó, năm 2009, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Ông cũng từng làm Trưởng phòng Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thống nhất miễn nhiệm ủy viên UBND TP với ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.