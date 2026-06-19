Vietlott 19/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/6/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 19/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 19/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 19/6 - Xổ số Mega 6/45 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/6/2026 - Vietlott Mega 6/45 19/6

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 17/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/6/2026

Vietlott 17/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/6/2026

- Vietlott 14/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/6/2026

Vietlott 14/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/6/2026

- Vietlott 12/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/6/2026

Vietlott 12/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/6/2026

- Vietlott 10/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/6/2026

Vietlott 10/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/6/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi đơn giản, dễ tham gia và lịch quay số diễn ra đều đặn theo khung thời gian cố định.

- Khi có thay đổi về lịch quay thưởng hoặc thời điểm công bố kết quả, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin trên các kênh chính thức như website, ứng dụng và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi nắm bắt kịp thời.

- Quy trình quay số mở thưởng Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống công nghệ hiện đại, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, đảm bảo tính minh bạch, công khai và công bằng cho tất cả người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Khi tham gia Mega 6/45, người chơi nên nắm rõ thể lệ trò chơi, cơ cấu giải thưởng và điều kiện nhận giải để hạn chế sai sót trong quá trình dự thưởng.

- Vé hợp lệ phải do Vietlott phát hành chính thức, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa, đồng thời dãy số trên vé phải trùng với kết quả quay số theo quy định.

- Mỗi vé Mega 6/45 chỉ có giá trị cho một kỳ quay số nhất định. Trường hợp mua vé sát giờ quay, hệ thống có thể tự động chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ không còn hiệu lực nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Vietlott dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể làm thủ tục nhận thưởng tại các đại lý hoặc điểm bán vé được ủy quyền, giúp quá trình lĩnh giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

- Đối với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để tiến hành xác minh thông tin và hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định.

- Toàn bộ quy trình chi trả giải thưởng của Vietlott luôn được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia mua vé xổ số phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia hoạt động xổ số.

- Tất cả giải thưởng Vietlott đều được chi trả bằng đồng Việt Nam. Nếu khoản thưởng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, người trúng giải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định hiện hành.

- Khi tham gia mua vé qua các kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác để thuận tiện cho việc xác minh tài khoản và nhận thưởng khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/6/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.