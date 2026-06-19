Những app quen thuộc ảnh hưởng thế nào đến việc lựa chọn thiết bị thông minh?

(VTC News) -

Trong nhịp sống hiện đại, smartphone và máy tính bảng không còn đơn thuần là thiết bị liên lạc hay giải trí. Chúng trở thành nơi lưu trữ lịch làm việc, tài liệu học tập, các cuộc họp trực tuyến và cả những thói quen số được hình thành qua nhiều năm sử dụng.

Do vậy, khi lựa chọn một thiết bị mới, người dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến cấu hình, camera hay thời lượng pin. Điều họ cân nhắc nhiều hơn là liệu những ứng dụng và dịch vụ quen thuộc có tiếp tục đồng hành cùng mình hay không.

Google, ví điện tử… đã thành tiện ích "quen như hơi thở"

Nếu như trước đây, cấu hình, camera hay thời lượng pin là những yếu tố được quan tâm khi chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng (tablet), hiện nay, người dùng còn cân nhắc thêm về trải nghiệm thực tế. Cụ thể là những ứng dụng được sử dụng hàng ngày có được đồng bộ, phục vụ trọn vẹn học tập, giải trí, làm việc trên một thiết bị hay không.

Thực tế cho thấy, nhiều dịch vụ của Google đã trở thành một phần trong thói quen sử dụng thiết bị di động thông minh của người dùng. Từ Gmail, Calendar, Google Drive đến Google Meet, những ứng dụng này được dùng để trao đổi công việc, tham gia họp trực tuyến, lưu trữ tài liệu và quản lý lịch trình cá nhân…

Bên cạnh học tập và làm việc, smartphone hay máy tính bảng còn đáp ứng nhu cầu giải trí và kết nối của người dùng. Facebook, Zalo giúp cập nhật thông tin, duy trì liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp và người thân, trong khi YouTube trở thành nền tảng quen thuộc để theo dõi các nội dung yêu thích.

Thanh toán số với vài thao tác đơn giản từ chuyển khoản qua app ngân hàng đến quét mã QR bằng ví điện tử cũng dần trở thành một phần không thể thiếu.

Chính vì mức độ gắn bó ngày càng lớn với các ứng dụng quen thuộc, việc chuyển sang một thiết bị mới đôi khi khiến nhiều người dùng lo ngại rằng những công cụ đã gắn bó với công việc và cuộc sống hàng ngày như Gmail, Drive, ứng dụng ngân hàng hay ví điện tử sẽ không còn hoạt động theo cách họ đã quen thuộc.

Đây cũng là một trong những băn khoăn phổ biến khi nhắc đến Huawei - gã khổng lồ công nghệ đến từ Trung Quốc. Sau những thay đổi của thị trường công nghệ trong giai đoạn 2020, không ít người hiện nay vẫn đặt câu hỏi: "Google có còn sử dụng được trên Huawei?", "Việc cài đặt ứng dụng có phức tạp không?" hay "Liệu trải nghiệm sử dụng hằng ngày có bị gián đoạn?".

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế trên các thiết bị Huawei đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam cho thấy những thói quen số quen thuộc của người dùng vẫn có thể được duy trì một cách liền mạch.

Những trải nghiệm quen thuộc vẫn duy trì trên thiết bị Huawei

Tại Việt Nam, trên hệ sinh thái thiết bị Huawei gồm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, tai nghe, mọi nhu cầu quen thuộc từ học tập, làm việc đến giải trí, đều được đáp ứng.

Kiểm tra email, họp trực tuyến, xử lý tài liệu qua các dịch vụ Google, xem video, lướt mạng xã hội hay thanh toán trực tuyến… tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng.

Với các dòng đồng hồ thông minh như Watch GT Series hay Watch FIT Series, người dùng có thể thanh toán dễ dàng với ví điện tử MoMo.

Điểm đáng chú ý nữa là khả năng đồng bộ giữa điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ trong hệ sinh thái Huawei, mang đến trải nghiệm liền mạch. Tin nhắn và thông báo được cập nhật theo thời gian thực trên toàn bộ hệ thống, người dùng không phải lo lắng về việc "trôi" thông báo khi chuyển đổi giữa các thiết bị.

Một trong những ví dụ rõ nét nhất cho xu hướng này là dòng máy tính bảng Huawei MatePad. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, tablet ngày nay còn dần trở thành công cụ học tập và làm việc linh hoạt của sinh viên, nhân viên văn phòng và những người thường xuyên di chuyển. Với máy tính bảng Huawei MatePad, các tính năng còn được mở rộng nhờ lợi thế màn hình lớn và khả năng đa nhiệm.

Trên MatePad, tất cả các ứng dụng Google, dịch vụ giải trí và tiện ích khác đều có thể tải về trực tiếp thông qua AppGallery. Quan trọng hơn, những ứng dụng này không phải là phiên bản rút gọn mà có đầy đủ chức năng, đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn tương tự như trên các thiết bị khác.

Có thể nói, công nghệ có thể thay đổi từng ngày, nhưng nhu cầu của người dùng lại rất đơn giản: sử dụng liền mạch những công cụ quen thuộc phục vụ cho công việc, học tập và giải trí. Đó cũng là lý do những ứng dụng và dịch vụ quen thuộc ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn thiết bị công nghệ.

Trên Huawei, những trải nghiệm đó vẫn hiện diện, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong nhịp sống số hiện đại.