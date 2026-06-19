Ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch ACV

(VTC News) -

Ngày 19/6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại đây, ông Nguyễn Cao Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao được thực hiện trong giai đoạn ACV tập trung chuẩn bị các điều kiện để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Cao Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. (Ảnh: ACV)

Ông Nguyễn Cao Cường sinh năm 1976, quê Bắc Ninh, có trình độ cử nhân Tài chính - ngân hàng. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT ACV, ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, trải qua nhiều vị trí liên quan đến khai thác, dịch vụ hàng hóa và hoạt động thương mại cảng hàng không.

Ông bắt đầu công tác tại Vietnam Airlines từ năm 1999. Trong thời gian làm việc tại hãng hàng không quốc gia, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trung tâm Kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất, bộ phận đối ngoại và mảng hàng hóa.

Giai đoạn 2016 - 2022, ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hóa hàng không, gắn với chuỗi logistics và xuất nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau đó, ông quay lại Vietnam Airlines và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) trong giai đoạn 2022 - 2023. Từ năm 2023, ông chuyển sang công tác tại ACV với vai trò Phó tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

Ở vị trí này, ông tham gia điều hành hoạt động khai thác dịch vụ tại các cảng hàng không, phát triển nguồn thu và xử lý công nợ của các hãng hàng không, nhóm công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.