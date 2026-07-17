Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn hơn

(VTC News) -

Chiều 17/7, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và phát biểu chỉ đạo về công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ trên cả nước.

Phát biểu trước các lực lượng làm nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm địa điểm gắn với những hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, suốt gần sáu thập kỷ qua, nhiều chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành và những người hoạt động cách mạng vẫn lặng lẽ nằm lại trong lòng đất. Dù không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất, chính sự hy sinh của các liệt sĩ đã làm nên nền hòa bình, độc lập và sự phát triển của Việt Nam hôm nay.

"Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Nhân dân; là lương tri và nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đánh giá kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc huy động nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế, kết hợp lời kể nhân chứng, khảo sát thực địa với các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là mô hình cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác tới dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng cho thấy nếu có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân thì nhiều địa điểm còn hài cốt liệt sĩ trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.

Đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các lực lượng tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, TP.HCM tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM, UBND TP cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn Quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong toàn Quân khu.

Thứ ba, các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.

Thứ tư, cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Kết luận bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu tổng kết mô hình TP.HCM và Quân khu 7 để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Đồng thời, quan tâm bảo tồn những địa điểm tìm thấy mộ liệt sĩ tiêu biểu, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.