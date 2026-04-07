Cận cảnh dự án bất động suốt 9 năm, án ngữ mặt biển Quy Nhơn

Cận cảnh Dự án Cụm du lịch biển La Playa án ngữ khu “đất vàng” trung tâm phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
Dự án cụm du lịch biển La Playa tại trung tâm phường Quy Nhơn (tỉnh Gia lai) nằm trong danh mục các công trình trọng điểm nhằm chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng du lịch biển của tỉnh Bình Định (cũ).
Dự án được đánh giá nằm trên vị trí "kim cương" khi sở hữu lợi thế đắc địa sát biển, 3 mặt giáp đường lớn, công viên cây xanh, trung tâm phát triển du lịch. Thế nhưng nhiều năm nay, trong khi nhiều dự án khác cùng khu vực liên tục mọc lên, hoàn thiện và đi vào hoạt động thì riêng công trình này đã 9 năm vẫn "giậm chân tại chỗ".
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, dự án cụm du lịch biển La Playa cơ bản đã xây dựng một tòa nhà đồ sộ, xung quanh có rào chắn các lối đi, nhưng bên trong vẫn "u ám" vì không hoạt động.
Nhiều người khi đi qua dự án đều bất ngờ, tiếc nuối trước một tòa nhà to lớn nhưng im lìm, bất động ngày này qua ngày khác.
"Dự án nằm tại vị trí đắt đỏ nhưng lại "ngủ quên" gần chục năm nay, không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế du lịch, nhất là ở thời điểm hiện tại, khi Gia Lai đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026", anh P.T.V, một người kinh doanh nhà hàng hải sản trên đường Xuân Diệu chia sẻ.
Theo hồ sơ, dự án cụm du lịch biển La Playa được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 22/12/2016 do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu làm chủ đầu tư.
Sau đó, dự án được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cấp giấy phép xây dựng vào tháng 8/2018 với yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cao, thể hiện tính đặc trưng của du lịch biển với một không gian mở.
Theo giấy phép xây dựng, dự án có khu dịch vụ phục vụ du lịch tiện nghi, cơ sở hạ tầng hiện đại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch biển gồm các hạng mục: Nhà hàng cao cấp, bar cafe, dịch vụ tắm biển, dù lượn, mô tô lướt sóng...
Dự án có tổng diện tích quy hoạch gần 7.300 m², trong đó khu đất sở thú gần 2.400 m²; khu vục vụ giải khát (vườn dừa) gần 3.500 m², khu du lịch bãi biển (trên bãi cát) 1.400 m²; công trình xây dựng nhà hàng cao cấp nằm trong khu đất sở thú có diện tích hơn 1.300 m².
UBND tỉnh Bình Định liên tục có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án. Sau nhiều lần diều chỉnh, gia hạn, đến năm 2019, dự án được chuyển giao lại cho Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quy Nhơn Palace làm chủ đầu tư với thời hạn hoàn thành cuối cùng đến hết tháng 12/2022.
Tuy vậy cho đến nay, dự án vẫn chưa có dấu hiệu đi vào hoạt động.
Theo ghi nhận, hiện tại dự án vẫn dang dở, im lìm bên cạnh mặt tiền biển đẹp bậc nhất Quy Nhơn, dù UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã ra nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành dự án để đáp ứng nhu cầu phục vụ du lịch, dịch vụ. Các văn bản của tỉnh Bình Định (cũ) có nội dung: “Nếu quá thời hạn sẽ thu hồi chủ trương đầu tư dự án theo quy định”. Nhưng dương như tất cả vẫn chưa đủ để đánh thức dự án "kim cương" đã ngủ quên 9 năm.
Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai - cho biết, sau sáp nhập địa phương cũng đã nắm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn trong đó có dự án cụm du lịch biển La Playa. Đây là dự án của tỉnh giao nên địa phương chưa nắm được vì sao chủ đầu tư lại kéo dài đến vậy. "Sắp tới, phường Quy Nhơn sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch bãi biển trong đó có bãi biển của cụm du lịch biển La Playa, chúng tôi sẽ liên hệ với chủ đầu tư để làm việc, đồng thời sẽ có kiến nghị, đề xuất lên UBND tỉnh", ông Hoàng thông tin.