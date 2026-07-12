Mỹ tiếp tục không kích Iran, giao tranh tái bùng phát sau căng thẳng ở Hormuz

(VTC News) -

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đàm phán.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 11/7 thông báo bắt đầu đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng treo cờ Síp đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "công khai tấn công" con tàu này, khiến một thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

Ảnh chụp màn hình cuộc tấn công quân sự vào Iran được lấy từ đoạn video do Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 9/7.

"Iran có thêm một cơ hội để chứng minh rằng họ tuân thủ Bản ghi nhớ sau khi phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó nhằm vào tàu thương mại, nhưng một lần nữa họ đã thất bại", CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X.

Theo quân đội Mỹ, chiến dịch không kích bắt đầu lúc 19h15 ngày 11/7 (giờ miền Đông nước Mỹ) và vẫn đang tiếp diễn. CENTCOM khẳng định các cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm "áp đặt cái giá đắt" đối với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội: "Iran đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Giờ họ phải trả giá".

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz sau khi bắn phát súng cảnh cáo vào một tàu đi qua khu vực. IRGC cho rằng con tàu treo cờ Síp đã di chuyển qua tuyến hàng hải "không được phép".

Các quan chức Mỹ trước đó khẳng định các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran sẽ không thể tiếp tục nếu an ninh tại eo biển Hormuz chưa được bảo đảm. Cũng trong ngày 11/7, một nguồn tin cho biết Oman soạn thảo một đề xuất sơ bộ về cơ chế quản lý các tuyến hàng hải qua eo biển chiến lược này nhằm giảm nguy cơ xung đột.

Truyền hình nhà nước Press TV đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra rạng sáng 12/7 tại các thành phố Bushehr và Asaluyeh ở miền Nam Iran. Trong khi đó, Đài truyền hình quốc gia IRIB cho biết các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Bandar Abbas và Sirik. Hãng thông tấn Mehr dẫn nguồn tin nói rằng các tiếng nổ còn vang lên trên đảo Qeshm, theo Reuters.

Đáng chú ý, nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Bushehr. Các vụ nổ xảy ra sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành không kích nhằm đáp trả vụ IRGC tấn công tàu chở hàng treo cờ Síp đang đi qua eo biển Hormuz.