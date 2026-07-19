Triệu tập nhóm thanh niên vác ‘phóng lợn’ đâm chém gây náo loạn trong đêm

(VTC News) -

Ngày 19/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin cho biết Công an phường Phố Hiến làm rõ vụ việc có dấu hiệu phạm các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” xảy ra tối 18/7, tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh tiếp giáp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên triệu tập lấy lời khai của các đối tượng liên quan vụ mang "phóng lợn" đâm chém gây náo loạn đường phố đêm 18/7.

Theo đó, Công an phường Phố Hiến xác định vào khoảng 1h40 ngày 18/7, tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh tiếp giáp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thuộc địa phận phường Phố Hiến xảy ra vụ việc Nguyễn Gia Bảo (SN 2010, trú tại phường Phố Hiến) lái xe máy mang BKS: 89AA - 534.98 di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh chở theo sau là Nguyễn Đức Thanh (SN 2009, trú tại phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên) cầm theo tuýp sắt có hàn dao bầu (phóng lợn).

Trên đường đi, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Phạm Hoàng Hải và Phạm Văn Đạt (cùng SN 2008, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) cũng đi xe máy (chưa xác định được biển số) trên đường Nguyễn Văn Linh.

Quá trình xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Đức Thanh sử dụng "phóng lợn" đâm, gây thương tích cho Phạm Hoàng Hải và Phạm Văn Đạt. Cụ thể, Hải bị rách da, chảy máu tại cánh tay phải còn Đạt bị rách da, chảy máu ở vị trí đùi phải.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an phường Phố Hiến rà soát, truy tìm các đối tượng và ban đầu xác định được 4 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc trên.

Hiện cơ quan chức năng đã triệu tập làm việc, ghi lời khai của các đối tượng liên quan và tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ việc.