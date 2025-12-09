Thủ tướng: Xây, sửa nhà cho dân bị thiệt hại do bão lũ, thiếu mấy cũng phải làm

(VTC News) -

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua.

Do đó, Thủ tướng lưu ý cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025.

Theo người đứng đầu Chính phủ, ngoài nguồn lực của Nhà nước, cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, với tinh thần "ai có gì giúp nấy; ai có của giúp của; ai có công giúp công; ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều; tiện ở đâu, giúp ở đó".

"Nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng xem xét, giải quyết vì với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng biểu dương, cảm ơn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, các lực lượng Quân đội, Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào cuộc rất tích cực, triển khai chiến dịch Quang Trung và đã có nhiều nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Thủ tướng đồng thời phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị với 12 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa bão, song đến nay vẫn chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm, yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại việc này trước 17h ngày 9/12.

Thủ tướng yêu cầu các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dành thời gian, phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương các vấn đề liên quan đất đai; Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ về thiết kế mẫu nhà; Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực tài chính.

Các tập đoàn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT)… quan tâm khôi phục điện, nước, viễn thông và hỗ trợ các địa phương thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực đưa tin hàng ngày để cổ vũ, biểu dương, khích lệ và phổ biến mô hình hay trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của cuộc họp, vừa qua, bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử gây hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ. Trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà.

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 234 của Thủ tướng, đến ngày 8/12, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971/1.635 nhà, trong đó đã hoàn thành 479 nhà, số nhà chưa khởi công xây dựng là 664 nhà. Các tỉnh, thành phố đã sửa chữa 34.627 nhà; đang tiến hành sửa chữa 3.943 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa.